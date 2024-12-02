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張奕12強好表現 前東家歐力士教頭：仍能在日職生存

2024/12/2 17:08
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）日職歐力士猛牛隊球團總經理福良淳一、總教練岸田護親自來台，出席投手陳睦衡加盟記者會。岸田護過去與張奕曾是隊友，看到張奕世界12強賽表現表示，以張奕的能力還是能在日職生存。

18歲投手陳睦衡今天在台灣舉行歐力士猛牛隊加盟記者會，總教練岸田護親自出席，岸田護和張奕過去在歐力士隊也是隊友。

張奕在剛落幕的世界12強棒球賽投出好表現，總計5場出賽，共投8局無失分，本屆賽會奪下3勝，加上前一屆的2勝，累計5勝為「12強賽勝投王」，賽後傳出再獲得日職關注，有日職球隊詢問。

岸田護今天受訪表示，張奕在旅日生涯的經驗，相信有好的也有痛苦的，後來因為傷勢回到台灣發展，而過往的經驗造就現在的張奕。

岸田護認為，看張奕在12強賽的表現，認為還是有能力可以在日職生存，至於未來會怎麼走，還是要看球員本身的努力。（編輯：張雅淨）1131202

岸田護
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