日本2022年流行語大獎出爐 村神樣奪年度大獎

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日職養樂多燕子隊巨砲村上宗隆（前）本季敲出56支全壘打改寫日本紀錄，用來形容他表現活躍的「村神樣」一詞奪下年度流行語大獎。（共同社）

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本年度「新語．流行語大獎」今天揭曉，日本職棒養樂多隊強打村上宗隆以56支全壘打改寫本土紀錄，讓用來形容村上表現活躍的「村神樣」（將村上形容為神）奪下2022年度大獎。

新語．流行語大獎活動選出這一年來成為話題的詞彙，範圍涵蓋時事、發言、流行等，主辦單位為出版「現代用語基礎知識」的自由國民社，今天公布年度大獎得主及10大流行語。

日本放送協會（NHK）報導，村上宗隆本季敲出56支全壘打，表現相當活躍，日本社群網站上普遍以「村神樣」來形容村上像神一般的表現。

被選為10大流行語的還有跟職棒相關的「狐狸舞」、跟時事相關的「國葬儀」及「宗教二世」、為展現與烏克蘭同在而改變日文讀音的烏克蘭首都「基輔」、日圓貶值缺點大過優點的「負面日圓貶值」。

「國葬儀」跟「宗教二世」都跟前首相安倍晉三遭槍殺有關，前者指的是9月27日為安倍舉辦的國葬，後者則是指槍殺安倍犯嫌有著母親沉迷特定宗教信仰的背景，在這種環境成長的孩子被稱為「宗教二世」。

另外還有關西人的口頭禪「（我也）不知道」、在跨世代間引發流行的「智慧型手機揹帶」、呼籲消費者拿取超商或超市架上保存期限最短商品的「拿眼前的商品」，及熱銷到一度缺貨的乳酸菌飲料Yakult1000。

至於評審委員特別獎，頒給首度在夏季甲子園（日本全國高中棒球錦標賽）奪冠的東北球隊仙台育英高校監督須江航所說的「因為青春就是非常緊密」。

須江航日前在率領球隊獲勝後受訪時說，「因為青春就是非常緊密」，但年輕人受COVID-19疫情影響做什麼都被說「不行、不行」，一直處在到哪裡從事活動都受阻、經常不得不中止的痛苦中，但他們還是不放棄持續努力。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111201