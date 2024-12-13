大聯盟好手蘇鐸重磅加入大都會 放眼建立新王朝

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（中央社紐約12日綜合外電報導）美國職棒大聯盟好手蘇鐸以破紀錄的7.65億美元（約新台幣250億元）轉換新東家。他今天表示加入渴望成功的紐約大都會共同打造「王朝」，這樣的願景促使他成為大都會一員。

綜合法新社與路透社報導，自由球員蘇鐸（Juan Soto）本週稍早同意與大都會簽下一份為期15年的合約，這是北美體育史上薪資最豐厚的合約，震驚棒球界。

紐約洋基曾希望重新簽下這位26歲的多明尼加選手，他上個賽季幫助洋基闖進世界大賽，波士頓紅襪、多倫多藍鳥與洛杉磯道奇也在爭取這位明星外野手。

但是蘇鐸最終選擇加入洋基同城對手大都會，大都會上一次贏得世界大賽冠軍是在1986年。

蘇鐸今天在正式加盟會上表示，大都會的長期願景與挑戰冠軍的決心令他印象深刻，這是他選擇大都會的原因。

蘇鐸說：「他們（大都會）多麼渴望贏得冠軍，多麼渴望與紐約大都會一起建立王朝。」

蘇鐸上個賽季在洋基的打擊率為0.288，繳出41支全壘打、109分打點，另獲得129次保送。

大都會老闆，同時也是億萬富翁的柯恩（Steve Cohen）表示，這位多明尼加重砲手將讓大都會更快登上大聯盟巔峰，但他更大的目標是改變外界對球隊的看法，因為大都會長期以來一直是在同城對手洋基的陰影下。

柯恩表示：「更重要的是，我的目標是改變人們對大都會的看法。我認為我們正朝著這個方向前進。我的目標是讓大都會成為大聯盟中一支頂尖的球隊，成為其中的精英之一。」（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1131213