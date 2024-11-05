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左投柯蕭才說一生在道奇 卻選擇成為自由球員

2024/11/5 20:48
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（中央社聖安東尼奧4日綜合外電報導）美國職棒大聯盟共13位自由球員包括洋基索托等今天獲得2105萬美元合格報價，替道奇贏得世界大賽冠軍的功臣布勒未獲得，索托隊友柯爾並未投入自由球員市場，才說一生都在道奇的左投柯蕭則成為自由球員。

美聯社報導，球團提出報價的期限於今天截止，獲得一年價值2105萬美元（約新台幣6億7000萬元）合約的球員還包括紐約大都會阿隆索（Pete Alonso）等，球員須於美東時間19日下午4時前決定是否接受。

大都會今年球季晉級國聯冠軍系列賽令人驚豔，另向先發投手馬納亞（Sean Manaea）和塞維里諾（Luis Severino）提合格報價。

其他有關於自由球員市場的重磅消息還包括，紐約洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）並未如傳言將成為自由球員，而是決定續留。

洋基於上週落幕的世界大賽敗給洛杉磯道奇後，一如預期給予自由球員索托（Juan Soto）合格報價。索托無疑是今冬自由市場最大咖，成為各隊爭搶的目標。

道奇左外野手耶南德茲（Teoscar Hernández）也拿到合格報價。

幫助道奇奪得世界大賽冠軍的功臣投手布勒（Walker Buehler）、聖路易紅雀一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）等自由球員都未獲得球團的合格報價。

至於曾經3度獲得國聯賽揚獎（Cy Young Award）的道奇左投柯蕭（Clayton Kershaw），則是拒絕球團提供的1000萬美元球員選項，決定成為自由球員。

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根據美國職棒大聯盟（MLB）球員工會（MLB Players Association）今天發表的聲明，柯蕭被列入自由球員名單，這位左投征戰大聯盟已17個球季，道奇是他職業生涯迄今唯一效力的球隊，預料他仍將會與老東家續約回歸。

道奇1日在洛杉磯舉行世界大賽勝利大遊行並於主場舉辦慶祝儀式，當時柯蕭情緒激動地表示：「我是終身的道奇人！」（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1131105

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