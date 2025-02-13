迎接新賽季 大谷翔平準備牛棚練投

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（中央社亞利桑那州格倫代爾13日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）道奇明星大谷翔平開始準備復出投球，這名右投今天表示，他將在本週末進行牛棚練習。

路透社報導，大谷翔平2023年9月效力天使期間，接受俗稱「湯米約翰」（Tommy John）的手肘韌帶重建手術，上個賽季無法登板投球，但他加入道奇的第1個賽季在打擊方面表現突出。

大谷翔平計劃5月左右於大聯盟登板，雖然他的手臂正在康復，但左肩在上個賽季接受手術後仍感不適，他是在去年世界大賽的第2戰受傷。

大谷翔平在亞利桑那州格倫代爾（Glendale）透過翻譯表示：「只是活動範圍有限…我以前也曾經歷過手肘受傷，肩傷則稍微複雜一些。我確實認為這是我必須要耐心以對的部分。」

大谷翔平2018年9月於天使打球時就已動過手肘韌帶重建手術。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示大谷翔平不會在春訓期間投球，也不會參加任何小聯盟復健訓練。

羅伯茲也表示，當大谷翔平恢復打擊與投球時將會調整他的工作量，他擔任指定打擊時可能會休息幾天，並可能減少盜壘。

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大谷翔平效力道奇的第1個賽季，這位3屆最有價值球員（MVP）就創下生涯最高的單季各項紀錄，包括打擊率0.310、全壘打54支、打點130、得分134、安打197支與盜壘59次。

羅伯茲表示大谷翔平以前就有二刀流經驗，也有多年不錯的表現，不過現在還未達到令他滿意、感覺不錯的程度。羅伯茲期待能多交換意見，但顯然這會比去年情況更複雜一些。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140213