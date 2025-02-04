加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普擬援用18世紀戰時法律 不經司法程序逐非法移民
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
台灣奮戰
新聞專題
台灣奮戰1/161
首頁 / 運動

WBC資格賽MLB官網看好台灣 焦點球星點名陳傑憲

2025/2/4 08:15（2/4 08:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
經典賽資格賽台灣隊開訓儀式3日在台北大巨蛋舉行，台灣隊長再度由統一獅隊球星陳傑憲擔任。中央社記者王騰毅攝 114年2月3日
經典賽資格賽台灣隊開訓儀式3日在台北大巨蛋舉行，台灣隊長再度由統一獅隊球星陳傑憲擔任。中央社記者王騰毅攝 114年2月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）大聯盟官網撰文介紹WBC資格賽，提到台灣隊「運氣不好」掉入資格賽，但剛拿下12強賽冠軍且享有主場優勢，值得高度期待；焦點球星陳傑憲在12強「以一己之力扛起球隊」。

美國職棒大聯盟（MLB）主辦的世界棒球經典賽（WBC）2026年舉行，會內賽名額共20隊，目前已有16支國家隊就位，其餘4個名額將在2月21日（台灣時間）起，在台灣與美國亞利桑那2地的資格賽分別取出2隊晉級。

台灣與尼加拉瓜、西班牙、南非等4隊在台北大巨蛋循環賽，戰績第1名隊伍晉級；第2名及第3名交手1場，勝者晉級。

亞利桑那的資格賽3月2日起舉行，中國、德國、巴西、哥倫比亞等4國爭取2個正賽名額。

大聯盟官網今天撰文介紹台灣區資格賽戰況，提到世界棒壘球總會（WBSC）世界排名第2的台灣隊，這次掉入WBC資格賽「運氣不好」（unlucky）。

台灣隊在2023年經典賽戰績2勝2敗，預賽A組出現5隊戰績相同的情況，在比較對戰關係、失分率、自責分率之後，台灣隊排名最後，下一屆必須從資格賽出發。

google news透過 Google News追蹤中央社

MLB官網介紹台灣隊，運氣不好要打資格賽，但值得高度期待，因為台灣隊在台北大巨蛋主場，且去年11月才剛拿下世界棒球12強賽的冠軍，中斷日本在國際賽的27連勝紀錄。

報導介紹各隊焦點球星，點名台灣隊長陳傑憲，提到他在世界棒球12強賽「以一己之力扛起整個球隊」，賽後獲得日本職棒、美國職棒多支球隊注意，有意網羅。（編輯：張芷瑄）1140204

#MLB
#WBC
#台灣
#台灣隊
#世界棒球經典賽
#世界棒球經典賽
#陳傑憲
影片來源：中央社
延伸閱讀
WBC資格賽台灣選8旅外投手 曾豪駒讚徐翔聖有潛力張育成征戰WBC資格賽 穿18號球衣身體狀況良好陳子豪睽違12年再披國家隊戰袍 盼表現給球迷看林子偉訝異入選WBC資格賽台灣隊 定位將以二壘為主中職購買WBC比賽用球加大壘包 助球員提早適應
陳傑憲
陳傑憲喊話「在亞太奪冠」 獅領隊：越來越看到方向陳傑憲過年僅2天沒碰球 WBC資格賽集訓要扮里長伯
世界棒球經典賽
旅外球員林盛恩率先報到 WBC資格賽投手身分入選林家正入選WBC資格賽台灣隊 先回美國處理合約
台灣奮戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
林子偉訝異入選WBC資格賽台灣隊 定位將以二壘為主
102
更多編輯台推薦新聞：