陳子豪睽違12年再披國家隊戰袍 盼表現給球迷看

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊今天開訓，睽違12年再披國家隊戰袍的野手陳子豪表示，入選很開心，接到電話時很感動，沒考慮就直接答應，希望表現給台灣球迷看。

陳子豪上次入選國家隊已是2013年U18世界盃，進成棒層級後都沒打過國家隊，直到入選WBC資格賽台灣隊36人集訓名單。

陳子豪表示，2023年WBC曾有機會，但當時受傷、狀況不好，「（這次）接到電話後就有在回想之前U18，好久了喔。」

至於打國際賽是否緊張，陳子豪說：「正式比賽時應該會滿緊張」，他也很期待。

29歲的陳子豪表示，台灣隊陣容相當年輕，團隊氛圍很有活力，還開玩笑說，看到旅美19歲小將林盛恩很驚訝，「想說這學長是誰」，林盛恩真的很粗壯。

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參與開訓的陳子豪練球後就要到雲林縣斗六市，參加明天母隊味全龍隊開訓，而前東家中信兄弟隊總教練平野惠一直言知道陳子豪弱點，未來不會讓陳子豪打好；陳子豪笑說：「我知道我的弱點，會努力練好。」

另外，兄弟野手曾頌恩穿上原本陳子豪在兄弟時期的1號，陳子豪說：「恭喜他，反正空著也是空著，一定會有人要用。」很期待今年球季遇到兄弟，還沒對過兄弟投手，面對面感覺一定很不同，期待對決。（編輯：李明宗）1140203