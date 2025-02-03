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WBC資格賽台灣選8旅外投手 曾總讚徐翔聖有潛力

2025/2/3 13:30（2/3 13:53 更新）
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世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊3日在台北大巨蛋開訓，台灣隊總教練曾豪駒（前中）率教練團與隊員大合影，力爭晉級門票。中央社記者王騰毅攝　114年2月3日
世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊3日在台北大巨蛋開訓，台灣隊總教練曾豪駒（前中）率教練團與隊員大合影，力爭晉級門票。中央社記者王騰毅攝　114年2月3日
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（中央社記者楊啟芳台北3日電）世界棒球經典賽資格賽台灣隊今天在台北大巨蛋開訓，36人名單也出爐，這次選進8名旅外投手，今天已報到的林盛恩以投手身分入選，台灣隊總教練曾豪駒也提到，徐翔聖非常有潛力。

原本世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊的集訓名單為35人，不過最後增加到36人。總教練曾豪駒今天表示，「因為今天是我們過年後第一次大家集合，大家的狀況還沒有非常清楚，彼此不了解時，多1個選手進來就可以多1個參考方向。」

曾豪駒指出，會透過這幾天集訓確認選手狀況，成為最好團隊。至於最終28人名單，曾豪駒表示，在1月時由於大會需要初步28人名單，當時已先交了一份未定案的28人名單，正式28人名單會在15日確認，並於19日繳交。

這次36人名單中旅外選手有9人、包括8名投手，今天只有美職紅人隊的林盛恩報到，不過林盛恩去年在新人聯盟主要是以打者身分出賽。對此曾豪駒指出，林盛恩從去年9月就有開始在比賽中投球，「過去一直有在追蹤觀察，會趁著集訓評估。」

同樣與林盛恩都是19歲的徐翔聖在去年加入日職養樂多隊，曾豪駒指出，「大家對他比較陌生，去年才加盟養樂多，有去追蹤他的狀況，是一個非常有潛力的投手，不論是協調性、球速，跟打者對決有一套模式，言談舉止也很有想法。」

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由於經典賽會有較多投球限制，加上比賽時間在開季前，投手都要重新開機，曾豪駒指出，最後名單會考量選比較多投手，大約14至15人。

此外，本來有望入選台灣隊的紅襪隊投手劉致榮、老虎隊李灝宇並未入選36人名單，曾豪駒說明，李灝宇的部分是因為球團另有規劃；劉致榮則是因為去年有手傷問題，球團保護比較嚴格。（編輯：張雅淨）1140203

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