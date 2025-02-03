陳傑憲續任WBC資格賽台灣隊長 全隊第2年長

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）世界棒球經典賽資格賽台灣隊今天在台北大巨蛋開訓，去年帶領12強奪冠的「台灣隊長」陳傑憲續任資格賽隊長，他直呼這次已經變成全隊第2年長，不過也代表年輕台灣隊值得期待。

在世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊36人集訓名單中，僅陳傑憲、林家正與世界12強棒球賽陣容重複，其中陳傑憲繼續擔任「台灣隊長」。

談到12強開訓、WBC資格賽開訓有什麼不同的感覺，陳傑憲笑說：「看媒體（數量）就知道不一樣了，很開心大家關注台灣棒球，也很謝謝12強賽事的人事物，讓大家又對棒球更關注、更有信心了，並讓各位選手更想要穿上這件球衣。」

這次資格賽陣容比12強還年輕，陳傑憲提到，年紀最大的是31歲吳念庭。陳傑憲也剛滿31歲為全隊第2大，再來是30歲的林子偉、李宗賢。陳傑憲說：「你看我們都那麼年輕，結果變最大的，有些跟我差10歲耶，所以這次國家隊值得期待，因為都很年輕。」

陳傑憲表示，這次資格賽隊友有些知道名字、但沒有相處過，所以會先找時間集合，自我介紹、了解彼此，「棒球是團體的運動，在場上要團結一心才有辦法去跟對手對抗，默契是很重要的事情、氣氛也是，大家因為棒球、因為台灣聚在一起，好好珍惜這段緣分，為台灣拿下好成績。」

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至於很多球迷擔心陳傑憲一路從12強征戰到資格賽，接下來還要面對一整年球季，怕陳傑憲無法負荷，不過他強調，「我在慢跑時不會一直看著前面，只會看地上，一直看著前面會覺得太長遠了、太累了，好好地一步一步去走。」

陳傑憲指出，未來會發生什麼事情不知道，「我只知道現階段資格賽要好好準備，結束再去思考怎麼去調整。」（編輯：張雅淨）1140203