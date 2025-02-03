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中職購買WBC比賽用球加大壘包 助球員提早適應

2025/2/3 18:03（2/3 18:21 更新）
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世界棒球經典賽（WBC）台灣隊3日在台北大巨蛋開訓，為幫助選手盡早適應，負責組訓的中華職棒特意購買100打比賽用球、3個大聯盟使用的加大壘包，其中加大壘包與中職使用的壘包相比，整整大了40%。中央社記者楊啟芳攝 114年2月3日
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊3日在台北大巨蛋開訓，為幫助選手盡早適應，負責組訓的中華職棒特意購買100打比賽用球、3個大聯盟使用的加大壘包，其中加大壘包與中職使用的壘包相比，整整大了40%。中央社記者楊啟芳攝 114年2月3日
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（中央社記者楊啟芳台北3日電）世界棒球經典賽資格賽台灣隊今天在台北大巨蛋開訓，為幫助選手適應比賽，負責組訓的中華職棒特意購買100打比賽用球、大聯盟使用的加大壘包3個，且壘包是Made in Taiwan。

世界棒球經典賽（WBC）資格賽將在21日進行至25日，有台灣隊、南非、尼加拉瓜與西班牙等4隊，爭取2張晉級明年經典賽的門票。

距離正式比賽不到20天，中職在12日、13日安排與韓職樂天巨人隊打2場自辦熱身賽，另外為了讓選手盡早適應比賽用球及壘包，花了不少錢從海外購買100打（一打12顆球）比賽用球，以及大聯盟規格的加大壘包3個，雖然官方壘包是Made in Taiwan，不過仍要從海外購入。

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經典賽使用的壘包比中職使用的壘包大了40%，談到壘包加大的影響，張育成表示，壘包加大有安全考量，盜壘次數也會變多，「壘包看踩哪裡都可以，而且在打擊區看一壘壘包的話感覺距離會變近，加速跑壘的話更有機會跑出安打。」

台灣隊36人名單中，目前共27人完成報到，剩餘選手將陸續向球隊報到。台灣隊今天在台北大巨蛋開訓，中華職棒會長蔡其昌、中華民國棒球協會理事長辜仲諒、教育部長鄭英耀今天在開訓儀式勉勵選手，並致贈加菜金給台灣隊，希望台灣隊拿下每場勝利，再創經典。（編輯：李亨山）1140203

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