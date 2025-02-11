中職持續爭取大巨蛋場次 已與遠雄談115年球季

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）中職今年新球季將於3月29日登場，被問到今年台北大巨蛋場次，中職會長蔡其昌今天表示，目前大巨蛋多釋出的主要是非假日場次，會持續溝通，不過明年安排已先跟遠雄談。

中華職棒持續與遠雄公司爭取今年大巨蛋例行賽場次，新球季賽程場地還沒確定，目前至少39場以上，蔡其昌今天表示，持續與遠雄溝通中。

蔡其昌指出，今年大巨蛋釋出的主要是非假日場次，但各球團都覺得非假日有難度，「我們也在測試，今年要測試幾場是上限，需要1、2年去磨合。」蔡其昌指出，剛好明天、13日世界棒球經典賽資格賽台灣隊要在大巨蛋打台韓交流賽，就是非假日，「畢竟是國家隊不能等同，但也是一個測試。」

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蔡其昌表示，目前會持續與遠雄確認有沒有其他假日場可以釋出，可能有某些檔期沒有演唱會，但也要符合中職賽程。

蔡其昌強調，去年、今年的大巨蛋場次安排會比較混亂一點，「但是明年開始我們已經抓出了基本數額，先跟遠雄談好，明年聯盟在大巨蛋最少安排1隊有2輪、每隊基本數6場。」另外，因為味全龍是台北市球隊，明年會比其他球團多3場，「其他場次不夠的就看各球團怎麼談。」（編輯：張雅淨）1140211