WBCQ自辦熱身賽首戰 台灣呂詠臻先發對巨人朴世雄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北11日電）台韓國際交流賽明天將在台北大巨蛋登場，由世界棒球經典賽資格賽台灣隊與韓職樂天巨人隊交手，台灣隊將推出呂詠臻先發對上樂天巨人隊的朴世雄，他曾在杭州亞運壓制日本隊。

為了讓世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊提前進入比賽狀況，中華職棒找了韓職樂天巨人隊在明天、13日打2場自辦熱身賽，皆有售票開放觀眾進場。

台灣隊明天將先推出呂詠臻登板先發，他今年球季作為FA補償球員從味全龍隊轉戰樂天桃猿隊，不過到了台灣隊將再與前隊友蔣少宏投捕搭配。呂詠臻在去年球季出賽43場都是後援、投35局，防禦率3.60。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，韓職樂天巨人隊則是推出29歲右投朴世雄先發，他曾入選過2023年世界棒球經典賽韓國代表隊、杭州亞運韓國代表隊，並曾在杭州亞運對日本隊先發時繳出6局飆出9次三振、無失分壓制性好投。

這次資格賽台灣隊36人集訓名單中選了8名旅外投手，目前僅林盛恩、陳柏毓、徐翔聖報到。台灣隊總教練曾豪駒之前受訪時曾表示，目前預計由陳柏毓、莊陳仲敖、沙子宸、徐若熙等人擔任先發投手，不過每個投手都會下場接力。（編輯：李亨山）1140211