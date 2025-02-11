樂天巨人推朴世雄先發 直言12強冠軍台灣隊很強

（中央社記者楊啟芳台北11日電）台韓國際交流賽明天將在台北大巨蛋登場，明天韓職樂天巨人隊推出右投朴世雄對上WBCQ台灣隊，巨人隊今天在大巨蛋練球，朴世雄表示，台灣隊是去年12強冠軍很強、要好好準備。

為了讓世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊提前進入比賽狀況，中華職棒找了韓職樂天巨人隊在明天、13日打2場自辦熱身賽，台灣隊明天推出呂詠臻先發登板，對上曾經在2023年杭州亞運壓制過日本隊的朴世雄。

朴世雄今天接受媒體訪問時表示，從小到大跟台灣打過很多次比賽，在國家代表隊時也有對過，「印象最深刻的就是不論投手、打者都非常有力量。」談到明天先發登板，朴世雄指出，「是我們球隊、也是我自己今年第一場比賽，準備得還不錯，應該可以盡我所能投球。」

被問到印象深刻的WBCQ台灣隊打者，朴世雄指出，雖然還不太知道這次台灣隊的戰力，不過因為台灣隊是去年世界12強棒球賽的冠軍，是一支很強的隊伍，「要好好準備、面對。」

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對於台灣隊的印象，樂天巨人隊內野手朴承昱表示，「台灣隊去年12強賽拿下冠軍，就感覺到台灣棒球真的很強。」朴承昱提到，印象最深刻的台灣選手是左投林昱珉，「他對左打、右打都有辦法壓制，而且我對他的控球、變化球印象深刻。」

之前從來沒有國際賽經驗的朴承昱說：「因為這場是我今年第一場實戰，能有這樣的舞台很感謝，相信會成為很好的經驗，會照著平常練習的下去享受比賽。」今天實際走進台北大巨蛋，朴承昱直呼很寬闊、設施也很好，「感覺可以心情很好地在這裡比賽，很期待。」（編輯：李亨山）1140211