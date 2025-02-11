加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
選罷法覆議立院否決 中選會：新法公布前提出罷免適用舊法
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
WBC棒球經典賽
新聞專題
WBC棒球經典賽1/300
首頁 / 運動

樂天巨人推朴世雄先發 直言12強冠軍台灣隊很強

2025/2/11 19:36（2/11 20:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台韓國際交流賽12日將在台北大巨蛋登場，為世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊的自辦熱身賽，韓國職棒樂天巨人隊將推出右投朴世雄（圖）對上台灣隊。圖為朴世雄11日在大巨蛋練球。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年2月11日
台韓國際交流賽12日將在台北大巨蛋登場，為世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊的自辦熱身賽，韓國職棒樂天巨人隊將推出右投朴世雄（圖）對上台灣隊。圖為朴世雄11日在大巨蛋練球。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年2月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北11日電）台韓國際交流賽明天將在台北大巨蛋登場，明天韓職樂天巨人隊推出右投朴世雄對上WBCQ台灣隊，巨人隊今天在大巨蛋練球，朴世雄表示，台灣隊是去年12強冠軍很強、要好好準備。

為了讓世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊提前進入比賽狀況，中華職棒找了韓職樂天巨人隊在明天、13日打2場自辦熱身賽，台灣隊明天推出呂詠臻先發登板，對上曾經在2023年杭州亞運壓制過日本隊的朴世雄。

朴世雄今天接受媒體訪問時表示，從小到大跟台灣打過很多次比賽，在國家代表隊時也有對過，「印象最深刻的就是不論投手、打者都非常有力量。」談到明天先發登板，朴世雄指出，「是我們球隊、也是我自己今年第一場比賽，準備得還不錯，應該可以盡我所能投球。」

被問到印象深刻的WBCQ台灣隊打者，朴世雄指出，雖然還不太知道這次台灣隊的戰力，不過因為台灣隊是去年世界12強棒球賽的冠軍，是一支很強的隊伍，「要好好準備、面對。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於台灣隊的印象，樂天巨人隊內野手朴承昱表示，「台灣隊去年12強賽拿下冠軍，就感覺到台灣棒球真的很強。」朴承昱提到，印象最深刻的台灣選手是左投林昱珉，「他對左打、右打都有辦法壓制，而且我對他的控球、變化球印象深刻。」

之前從來沒有國際賽經驗的朴承昱說：「因為這場是我今年第一場實戰，能有這樣的舞台很感謝，相信會成為很好的經驗，會照著平常練習的下去享受比賽。」今天實際走進台北大巨蛋，朴承昱直呼很寬闊、設施也很好，「感覺可以心情很好地在這裡比賽，很期待。」（編輯：李亨山）1140211

#台灣隊
#呂詠臻
#杭州亞運
#台北大巨蛋
WBC棒球經典賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
WBCQ自辦熱身賽首戰 台灣呂詠臻先發對巨人朴世雄
18
更多編輯台推薦新聞：