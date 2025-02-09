加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
李安獲頒導演工會終身成就獎 喊「我生長在台灣」贏熱烈掌聲
首頁 / 運動

19歲投手徐翔聖投入WBCQ集訓 坦言不安但相信自己

2025/2/9 17:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北9日電）效力日職東京養樂多燕子隊19歲投手徐翔聖，今天投入經典賽資格賽台灣隊集訓；徐翔聖表示，首度打國家隊，就要面對高層級賽事，有點不安，但也告訴自己要相信自己。

台日混血投手徐翔聖2023年在日本職棒育成選秀會，獲得東京養樂多隊首輪指名，也被選入將於21日在台灣開打的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊集訓名單，徐翔聖先前赴日本春訓，回到台灣後今天直接加入集訓。

中職發布新聞稿表示，徐翔聖透露，從小到大首度披上國家隊球衣，就要面對這個高層級賽事，一開始接到消息，有想過「這樣會不會太快？」坦言有點不安；但也提到，既然被選入，就告訴自己要相信自己。

總教練曾豪駒也有勉勵徐翔聖，會選他進入代表隊集訓名單，就是相信他的能力，要他盡力去表現。

google news透過 Google News追蹤中央社

徐翔聖為此次最年輕球員，他表示，可以跟過去很多從電視上看到的前輩球星，尤其是教練團成員同隊，覺得非常夢幻，也提到在日本訓練時，已經進行到牛棚練投階段，目前按照進度一步步調整。

曾豪駒也透過聯盟新聞稿表示，「歡迎翔聖的加入，希望他能盡快融入團隊，按部就班進入比賽狀態；我們也會依他的進度安排他上場比賽，觀察他的狀況。」（編輯：陳仁華）1140209

徐翔聖
國體曾偉喆設球速目標拚旅外 下個盃賽有望再現二刀
曾豪駒
WBCQ台灣隊中心棒次 張育成、陳子豪等人都是選項WBCQ台灣隊先發已有雛形 9日、10日打熱身賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：