19歲投手徐翔聖投入WBCQ集訓 坦言不安但相信自己

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）效力日職東京養樂多燕子隊19歲投手徐翔聖，今天投入經典賽資格賽台灣隊集訓；徐翔聖表示，首度打國家隊，就要面對高層級賽事，有點不安，但也告訴自己要相信自己。

台日混血投手徐翔聖2023年在日本職棒育成選秀會，獲得東京養樂多隊首輪指名，也被選入將於21日在台灣開打的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊集訓名單，徐翔聖先前赴日本春訓，回到台灣後今天直接加入集訓。

中職發布新聞稿表示，徐翔聖透露，從小到大首度披上國家隊球衣，就要面對這個高層級賽事，一開始接到消息，有想過「這樣會不會太快？」坦言有點不安；但也提到，既然被選入，就告訴自己要相信自己。

總教練曾豪駒也有勉勵徐翔聖，會選他進入代表隊集訓名單，就是相信他的能力，要他盡力去表現。

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徐翔聖為此次最年輕球員，他表示，可以跟過去很多從電視上看到的前輩球星，尤其是教練團成員同隊，覺得非常夢幻，也提到在日本訓練時，已經進行到牛棚練投階段，目前按照進度一步步調整。

曾豪駒也透過聯盟新聞稿表示，「歡迎翔聖的加入，希望他能盡快融入團隊，按部就班進入比賽狀態；我們也會依他的進度安排他上場比賽，觀察他的狀況。」（編輯：陳仁華）1140209