林智勝今年引退「不會捨不得」 最後一季目標完成2000安

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職味全龍隊43歲野手林智勝確定今年為引退年，林智勝表示，不會捨不得，從9歲打球到現在，每個時代都會結束，應該換成下個世代了，球員生涯最後一年目標完成2000安。

龍隊今天在斗六棒球場舉行開訓典禮，野手林智勝確定今年是球員生涯最後一年，他接受訪問時表示，「老了呀，大家都看得出來」，也提到年輕球員慢慢成長，應該換成下個世代了。

被問起是否會不捨，林智勝表示不會，提到這是個過程，可以從9歲開始打棒球到現在，經歷了超過20年的職棒生涯，「不會特別捨不得，這條路本來都會走到」，至於之後要做什麼還要再討論，今年專注當球員，在比賽中也可以有很多學習，無論是球員或教練領域。

近年看著周思齊、潘威倫陸續退下，林智勝表示，沒有想過同世代中自己是最後，笑說以為潘威倫、周思齊會打得更久，看到去年12強賽奪冠，感受到下個世代出來了，新的世代、新的里程碑，「從今往後10年，相信這個世代會讓更多人喜歡棒球。」

至於引退賽，林智勝表示，無論球團安排在哪都可以，只要有球迷的地方就好，但回憶職棒生涯印象最深刻的是澄清湖棒球場，「希望在那邊打最後一場，因為那是我職業生涯第一場比賽的地方」，不過還是以球團為主，也明白有票房考量。

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龍隊領隊丁仲緯表示，林智勝新球季合約還在討論，有討論教練方向，引退賽安排也還在討論，可能在北部、下半季，但賽程還沒確定。

林智勝中職生涯從2004年La New熊隊（Lamigo桃猿隊前身）開始，2016年轉隊中信兄弟、2022年披上龍隊戰袍。林智勝2023年敲出個人中職生涯300轟、成為中職史上第一人，目前中職生涯全壘打達304轟，累計1231分打點，僅次於張泰山的1338分打點，生涯累積1846支安打。（編輯：張雅淨）1140204

林智勝（左）中職生涯從2004年La New熊隊（Lamigo桃猿隊前身）開始。圖為林智勝2007年職棒總冠軍賽第5戰6局上擊出一分全壘打。（中央社檔案照片）

林智勝2016至2021年為中信兄弟效力。圖為林智勝2020年10月2日在新莊球場代打上陣，敲出全壘打並達成1000得分里程碑。（中央社檔案照片）

林智勝（中上）2023年4月16日在樂天桃園棒球場代打上場轟出3分砲，達成生涯300轟里程碑，賽後隊友們開心高拋林智勝為他慶祝。中央社記者趙世勳攝 112年4月16日