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聞林智勝將引退嚇一跳 王勝偉：要下決定很難

2025/2/4 15:05（2/4 15:56 更新）
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（中央社記者楊啟芳嘉義4日電）中職味全龍隊43歲林智勝確定今年為引退年，與他在同個年代進職棒的富邦悍將40歲球員王勝偉今天得知後直呼嚇一跳，他笑說，到時候引退儀式氛圍到了，自己應該會掉淚。

林智勝在今天味全龍隊開訓典禮宣布今年為引退年，同一天富邦悍將在嘉義進行開訓儀式，王勝偉表示，剛剛才知道林智勝要引退的消息，「當然會嚇一跳，因為我跟智勝相處滿久的，之前只有聽說他有這樣的想法，只是還沒確定而已，所以今天新聞出來自己是有驚訝到。」

王勝偉表示，之前和林智勝多少會談論到引退相關話題，「但他都告訴我還可以打，我就沒有把這件事情放心上，連去年球季末關懷盃時也沒有特別談到這個部分，我覺得他要下這個決定也很難，畢竟有感情，也希望他繼續奮戰下去。」

被問到林智勝引退儀式時會不會掉淚，王勝偉笑說：「氛圍來了、感覺到了，我相信眼淚就會來了，現在說不會，到最後會不會哭也很難說。」王勝偉提到，林智勝是性情中人，到時候應該會哭得很慘，「搞不好他連感謝詞都講不出來，我是負責拿衛生紙的那個。」

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身為40歲以上的資深球員，王勝偉表示，現實面確實在身體適應、反應上面，需要場次跟時間去調整，「沒有那麼多時間讓我們找到比賽感覺，你要從一個固定先發轉任到DH、或是偶爾先發的選手，在這部分要做特別多功課，這是一個很大的考驗。」

談到與林智勝熟識的過程，王勝偉指出，是在2008年北京奧運8搶3資格賽國家隊時，當時2人是室友，因此變得比較熟悉，他笑說：「一開始覺得智勝學長比較嚴肅，其實住在一起後他滿照顧學弟的，反倒是我這個學弟比較調皮。」（編輯：李亨山）1140204

中華職棒味全龍隊43歲球員林智勝確定本季打完就要引退，與他在同個年代進職棒的富邦悍將40歲球員王勝偉（圖）4日看新聞才知道這個消息，直呼嚇一跳。王勝偉說，身為40歲以上的資深球員，確實在身體適應、反應上面，需要場次跟時間去調整。中央社記者楊啟芳攝 114年2月4日
中華職棒味全龍隊43歲球員林智勝確定本季打完就要引退，與他在同個年代進職棒的富邦悍將40歲球員王勝偉（圖）4日看新聞才知道這個消息，直呼嚇一跳。王勝偉說，身為40歲以上的資深球員，確實在身體適應、反應上面，需要場次跟時間去調整。中央社記者楊啟芳攝 114年2月4日
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