王勝偉看到同梯陸續退休很感觸 但仍不輕言放棄

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（中央社記者楊啟芳台東30日電）中職各隊昨天提交契約保留名簿，富邦悍將王勝偉得以續戰，他坦言，近年看到同梯球員退役，自己也有難以形容的心情，但仍不捨球場、不輕言放棄，「現在只想趕快投入訓練。」

中職各隊昨天繳交60人契約保留名簿，其中富邦悍將40歲老將王勝偉在名單內、得以延續球員生涯，不過悍將領隊林華韋也直言「再最後給他一些機會」。王勝偉今天直呼，得知自己有在名單內非常開心，「但就像領隊說的，希望明年把成績打出來，提供戰力給球隊。」

王勝偉也表示，明年是很大挑戰，「如果成績沒有辦法起來，或許就會往另外一個方向發展，還是要看明年成績，壓力當然是比較大一點。」不過他也笑說，自己還年輕、體態維持得很好，「還是可以盜壘、打全壘打。」

近年看到過往一同奮戰的同梯們陸續退役，王勝偉也很有感觸，「就會有一種好像是不是也該……那種心情，不知道怎麼去形容，到底要選擇哪一邊，隨著年輕人的竄起，（對自己）會慢慢有些懷疑。」王勝偉提到，雖然自己需要機會，但球隊方針也需要年輕人戰力。

不過王勝偉指出，看到其他學長的引退儀式，受到那麼多球迷喜愛，「其實也是一件很美好的事情，後來就會想說，要珍惜、享受這個舞台。」

對球場仍有不捨的王勝偉說：「還沒有那麼輕易想放棄，球團給我機會很感謝，讓我再挑戰一次，但我有信心可以戰勝自己，現在期待、想要趕快投入訓練，這種期待感就是有信心的最好證明，想要趕快把自己狀態準備好、接受挑戰。」

王勝偉目前身兼原棒協理事長，他表示，在這次關懷盃結束之後，就會投入大量訓練。王勝偉提到，在來關懷盃之前主要是做一些恢復、伸展訓練，讓肌肉延展性更好；接下來就是體能部分，「期待明年跟（張）育成、其他隊友拿下季冠軍、總冠軍。」（編輯：陳政偉）1131130