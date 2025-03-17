加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
冷氣團來襲苗栗以北探10度以下 明白天回溫降雨漸緩
首頁 / 運動

悍將投手群壓制龍隊無失分 官辦熱身賽3連勝

2025/3/17 21:55（3/17 22:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒富邦悍將隊17日官辦熱身賽與味全龍隊交手投打發揮，悍將7任投手聯手無失分，終場以6比0拿下勝利，先發投手李東洺（圖）為勝投。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年3月17日
中華職棒富邦悍將隊17日官辦熱身賽與味全龍隊交手投打發揮，悍將7任投手聯手無失分，終場以6比0拿下勝利，先發投手李東洺（圖）為勝投。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年3月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職富邦悍將隊今天官辦熱身賽與味全龍隊交手打線發揮，團隊敲出13支安打，王勝偉2安貢獻1分打點，悍將7任投手聯手無失分，以6比0搶勝，官辦熱身賽3連勝。

悍將今天在斗六棒球場與龍隊交手，悍將打線面對龍隊先發投手伍鐸（Bryan Woodall）2局下就有攻勢，申皓瑋、范國宸、陳真接連安打送回團隊第1分，劉俊豪敲安延續攻勢，2人出局後李宗賢四壞保送再擠回1分。

悍將4局下2人出局後攻勢再起，李宗賢內野安打，靠著暴投上到二壘，葉子霆安打推進，豊暐代打敲出中外野方向二壘打、一棒送回2分幫助球隊拉開領先差距。

悍將8局下再度開啟攻勢，1人出局後林岳谷代打敲安，2人出局後周佳樂三壘打送回團隊第5分，王勝偉補上安打替球隊再添1分保險分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

悍將團隊敲出13支安打，王勝偉沒有先發出賽，比賽後半段替補上場，單場2打數都敲出安打、貢獻1分打點。

悍將今天動用7任投手，先發投手李東洺投3局無失分，游霆崴、廖任磊、范柏絜、林旺熙、富藍戈（Enderson Franco）、曾峻岳依序登板，各投1局無失分，替球隊守住勝利，李東洺為勝投。（編輯：張雅淨）1140317

#富邦悍將
#王勝偉
#李宗賢
#味全龍
#李東洺
王勝偉
新秀楊閔貽嗆聲超越 王勝偉笑稱要多接幾顆球聞林智勝將引退嚇一跳 王勝偉：要下決定很難
李東洺
奪經典賽門票 富邦發270萬表揚悍將成員經典賽資格賽台灣9比1勝南非 打擊爆發敲14安、宋晟睿場內全壘打
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：