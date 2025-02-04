悍將開訓年度口號「我要全部」 喊不辜負球迷期待

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（中央社記者楊啟芳嘉義4日電）中職富邦悍將今天在稻江棒球場開訓，年度口號為「Fight for All我要全部」，領隊林華韋喊出要拿下總冠軍，不辜負球迷期待，也叮嚀球員身為職棒選手，要注意自己的言行舉止。

富邦悍將今天正式展開春訓，公布年度口號為「Fight for All我要全部」，代表不僅是對勝利渴望，更是悍將全心投入、超越極限的精神。悍將領隊林華韋在開訓儀式時表示，「在新的一年我們會共同努力、一起加油， 希望打出新氣象，拿下總冠軍，不辜負球迷們的期待。」

林華韋也叮嚀球員，去年世界12強棒球賽台灣隊奪冠，這股熱潮一定會延續，「作為一個職棒球員，除了在棒球場上的發揮，平常一舉一動都是各界非常矚目的焦點，特別是現在社群媒體很發達，大家要注意自己的言行舉止，成為榜樣。」

副領隊兼農場主管林威助去年底率領部分教練、球員，到日本Next Base訓練中心進修，之後將再安排5名投手到訓練中心，分別為陳鐿中、林旺熙、陳品宏、林栚呈、李東洺，不過因為李東洺入選世界棒球經典賽資格賽台灣隊36人集訓名單，目前尚未確定。

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談到新球季期待的野手，林威助指出，王苡丞是球隊期待的大砲，「不管是左右打，只要可以幫助球隊都需要養成，我會多關注農場這邊，多跟教練團討論。」林威助提到，王苡丞在去年秋訓時跟球的Timing還沒有很穩定，現在對比賽的感覺也還沒有到很好，春訓會持續關注。

林威助也提到，19歲的王念好還很年輕，而且有力量，「天花板很高，期待他未來成為中心棒次。」另外，雖然孔念恩目前肩膀有點不舒服、還在調整，不過林威助點出他是有力量的選手，「姿勢調整好的話，是可以到一軍貢獻的選手。」（編輯：張雅淨）1140204

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