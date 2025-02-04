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張奕新球季定位先發投手 盼出賽一整季投100局

2025/2/4 13:12（2/4 14:13 更新）
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中華職棒富邦悍將隊4日在嘉義開訓，會前安排選手輪流在藍色燈籠寫上年度願望，圖為投手張奕在燈籠寫下心願，期許今年自己能夠有好表現。中央社記者張新偉攝 114年2月4日
中華職棒富邦悍將隊4日在嘉義開訓，會前安排選手輪流在藍色燈籠寫上年度願望，圖為投手張奕在燈籠寫下心願，期許今年自己能夠有好表現。中央社記者張新偉攝 114年2月4日
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（中央社記者楊啟芳嘉義4日電）中職富邦悍將隊今天在稻江棒球場開訓，投手張奕今年以先發投手身分出發，預計會在開季先發輪值，他說，擔任先發可以好好專心準備一場比賽，也期許今年可以至少投到100局。

有旅日經驗的張奕去年投入中職季中選秀，並在第2輪被富邦悍將選中，加入球隊之後後援投了24場、防禦率4.24；11月在世界12強棒球賽也繳出後援好投。悍將總教練陳金鋒今天表示，張奕今年是先發投手身分，預計會在先發輪值中。

張奕表示，去年初還在台鋼雄鷹隊自行培訓時就是以先發角色調整，不過加入富邦悍將之後，悍將下半季的需求是中繼投手；今年春訓報到後，投手教練就有說今年球季定位為先發投手，「會好好準備先發的調整，有很多東西要去嘗試才會知道。」

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張奕也談到自己比較適合先發投手角色，「最不一樣的地方就是先發可以好好準備，中繼的話無時無刻都要準備出場，比較累又要移動，以個人調整來說先發比較好。」

去年從一開始在台鋼雄鷹自行培訓、加入富邦悍將打下半季、再到征戰12強賽，張奕表示，一整年下來給自己很好的評價，「因為是沒有受傷的完整一整年，完全沒有停下來，這也是接下來的期許，希望今年可以撐完一整季，季賽尾聲還可以站在一軍球場上。」張奕也喊出今年目標為至少100局。（編輯：張雅淨）1140204

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