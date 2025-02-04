張育成接任富邦悍將隊長 新球季目標全勤124場

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（中央社記者楊啟芳嘉義4日電）中職富邦悍將今天開訓，球團宣布新球季由張育成擔任隊長職務，總教練陳金鋒認為，張育成在球場上的精神與態度能帶領球隊；張育成表示，很開心接下隊長職務，今年目標全勤。

富邦悍將今年球季隊長為「國防部長」張育成，野手副隊長為李宗賢、申皓瑋，投手隊長由歐書誠擔任，投手副隊長為張奕、王尉永。悍將總教練陳金鋒表示，張育成是年輕選手學習很好的榜樣，「他在球場上的精神、態度，會成為帶領球隊前進的動力。」

張育成在開訓儀式致詞時表示，「很開心接下隊長這個職位，我會帶領團隊創造最高榮耀，新的一年又來了，目標不只是贏下更多勝利，也要讓團隊變得更加強大，我相信大家一起並肩作戰的話，一定會結好更多果實。」

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張育成受訪指出，在1月初報到時總教練陳金鋒就詢問他能否接下隊長任務，「當下猶豫了一下，因為我從小到大沒有當過隊長，但想了一下教練要我當就答應，希望能幫助所有隊友與教練團有良好溝通。」至於隊長要做的任務，他指出，教練會找他聊球隊情況、傳話跟其他隊友講。

談到新球季目標，張育成喊出要出賽124場，代表全勤例行賽120場加上總冠軍賽4場，守備位置仍以游擊為主。張育成也有入選世界棒球經典賽資格賽台灣隊36人集訓名單，他指出，明天回到國家隊會進行Live BP（實戰投打練習），「身體狀況還不錯，練球上沒有什麼問題。」（編輯：張雅淨）1140204