悍將與羅戈談約無具體回覆 林華韋：看起來較不樂觀

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職富邦悍將隊今天公布簽下洋投銳歐、新球季定位先發，至於羅戈，領隊林華韋今天受訪表示，有一直提升開出的條件，但在2月28日之前沒有收到具體回覆，「看起來比較不樂觀。」

銳歐（Rio Gomez）今天在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）代表哥倫比亞出賽對中國先發奪下勝投，賽後悍將宣布銳歐新球季加盟悍將，銳歐去年賽季效力中職味全龍隊。

領隊林華韋今天受訪表示，根據規定在2月28日解禁可以接觸其他球隊洋將後，解禁後開始與銳歐接觸，雖然沒有在合約上明白註明新球季定位先發，但與銳歐溝通想法，球員本人想要擔任先發，教練團評估後援防線有富藍戈（Enderson Franco），先發也正好也符合球團先發投手需求。

悍將先前確定新球季洋將有力亞士（Roenis Elias）、魔力藍（Shawn Morimando）和富藍戈，銳歐為新球季確定的第4名洋投。

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至於羅戈（Nivaldo Rodriguez），林華韋坦言，一開始真的非常希望羅戈留在悍將，但也知道沒有這麼容易，球團不斷把合約條件提升，卻一直沒有收到具體的回覆，一直到超過2月28日，「我們也曉得會有變數。」

林華韋坦言，與羅戈的談約，照著這兩天的發展大概也知道了，但球團會持續努力，但也提到「條件可以開出到這個程度，我們應該可以有其他的選擇。」（編輯：陳政偉）1140304