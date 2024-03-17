王勝偉腦中閃過自己退休畫面 感謝周思齊20年來秉持初衷

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中信兄弟42歲野手周思齊今年為引退年，球季結束後將光榮引退，老戰友王勝偉感謝周思齊20年來秉持原則和初衷，也坦言有閃過輪到自己退休的畫面，但還是球員就全力以赴。

中職中信兄弟隊野手周思齊15日開記者會正式宣布今年球季結束後引退，周思齊職棒生涯從2005年開始，先後待過誠泰Cobras隊、米迪亞暴龍隊、兄弟象隊、中信兄弟隊，經歷「黑米事件」、「黑象事件」，見證中職風雨、堅持不打假球。

兄弟今天在台北大巨蛋與富邦悍將隊打官辦熱身賽，前隊友、現效力富邦悍將隊的野手王勝偉賽前也跟周思齊合照聊天敘舊。

王勝偉表示，有看周思齊的引退記者會，「感謝學長20年的時間，秉持原則和初衷，始終沒有改變、堅持下去」，也提到從周思齊身上學到很多訓練上的觀念。

39歲的王勝偉也已經是球隊老將，被問起腦中有沒有閃過輪到自己引退的畫面，王勝偉坦言，身為球員當然一定會有，但什麼時候（退）不知道，時間到了就會知道，還是球員身分就會全力以赴，把現階段可以做的做好。（編輯：張雅淨）1130317