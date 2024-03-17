王勝偉開箱大巨蛋難掩興奮 笑稱在草皮滾了幾圈

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職富邦悍將隊老將王勝偉終於踏入台北大巨蛋「開心到在草皮滾了幾圈」，他笑說，沒想到球員生涯還有機會在巨蛋球場打球，台灣終於有巨蛋，不用羨慕別人了。

中華職棒官辦熱身賽中信兄弟今天與富邦悍將在台北大巨蛋交手，也是悍將隊大多數教練、球員首度進到大巨蛋球場，悍將隊老將王勝偉難忍興奮情緒，一進到球場迫不及待分享「開箱」，在球場拍了許多照片。

王勝偉笑說，去年底亞洲棒球錦標賽時有以觀眾身分入場，第一次以球員身分踏入大巨蛋，先前就有跟隊友說自己一定要好好享受開箱，「台灣也有了巨蛋，不需要羨慕別人了」，直呼很享受、很興奮。

王勝偉也提到，之前只有去過日本的巨蛋，現在台灣有巨蛋球場，無論球員、球迷都很幸運也很幸福，謝謝熱愛棒球的每個人。

球員生涯中期就開始聽說台灣要蓋巨蛋球場，王勝偉直言過程中很期待，等了這麼久終於實現特別興奮，也笑說其他人可能壓抑得很好，「但我開心到在草皮滾了幾圈」。

賽前練習完，王勝偉表示，視野很清晰，很像國外的巨蛋，今天比賽雖然只是熱身賽，但也會全力以赴、好好表現，同時也表示，有了好的球場，台灣球員應該更努力提升能力和水準，增加國際上的能見度。（編輯：張雅淨）1130317