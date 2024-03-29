徐若熙將投台北大巨蛋中職第1球 開幕戰挑戰3萬人

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中職35年開幕戰明天開打，味全龍隊徐若熙繼亞錦賽後，將投出台北大巨蛋中職第1球；明天首戰預售將近2萬5000張，目標挑戰3萬張，第2戰預售將近1萬7000張票。

龍隊新生代王牌投手徐若熙將扛中職開幕戰先發，徐若熙和台北大巨蛋很有緣，去年底亞洲棒球錦標賽代表台灣隊先發出賽對韓國隊先發，在大巨蛋投出歷史性的第1球，明天也將投出中職大巨蛋首球。

龍隊總教練葉君璋表示，徐若熙投球數量會有限制，應該會落在80球左右。徐若熙23日官辦熱身賽先發出賽狀況佳，當時對統一獅隊開賽連抓12個出局數、表現完美，葉君璋稱讚他成長很多、各方面更成熟。

明天開幕戰將是中職例行賽首度在台北大巨蛋舉行，龍隊領隊丁仲緯表示，開放的觀眾席全部坐滿約是3萬3000人左右，目前首戰預售將近2萬5000張票，目標挑戰3萬張票。

球季明天就要開打，但龍隊團隊薪資還沒公布，丁仲緯表示，團隊調薪調漲約8%到9%，目前都談得差不多了，薪資漲幅較多的包括徐若熙、野手劉基鴻、蔣少宏和吉力吉撈．鞏冠等人，等全部確定後具體數字會一起公布。（編輯：管中維）1130329