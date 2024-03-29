龍隊開季28人名單糾結3人 林智勝調整較慢先隨隊

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）味全龍隊今天中午繳交開季28人名單，但總教練葉君璋糾結許久才繳卷，他點出主要考慮的3個人選，包括捕手林辰勳、野手劉俊緯、林智勝，林智勝調整較慢不在名單但會隨隊。

根據中華職棒規定，今天中午12時以前各須須繳交開季28人名單。味全龍隊今天在台北大巨蛋練球，但「繳卷」時間逼近，葉君璋還沒能做出最後決定。

被問起糾結的點，葉君璋表示，光是捕手這個區塊就糾結很久，林辰勳表現很好，掌控比賽的能力進步很多，但最後還是選擇開季先帶上3名捕手為劉時豪、蔣少宏和吉力吉撈．鞏冠。

42歲野手林智勝不在開季28人名單中，葉君璋解釋，林智勝目前的調整狀況沒有特別好，還需要多一點時間調整，也有討論過，林智勝之後也有可能往教練方向走，開季沒有在一軍名單中，但也還是會讓林智勝隨隊一軍。

新秀游擊手劉俊緯、內野手陳思仲是開季名單亮點，另外，今年球季新同學野手郭嚴文、鄭鎧文和投手陳禹勳也在開季一軍名單中。

洋投部分，只先帶銳歐（Rio Gomez），葉君璋表示，這只是開季名單，之後還是會依據球員狀況隨時可能有變動。（編輯：管中維）1130329