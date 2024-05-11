比起200轟更在乎輸贏 林泓育：最重要是能上場

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（中央社記者楊啟芳桃園11日電）中職樂天桃猿隊林泓育今天達成生涯200轟里程碑，成為史上第4人，可惜最後桃猿隊沒能奪勝。林泓育表示，自己並不在意個人紀錄，最重要的是能站上去打擊，並幫助球隊贏球。

桃猿隊今天與統一獅隊交手的賽事，8局下林泓育從裴瑞茲（Hector Perez）手中轟出2分全壘打，一度幫助球隊以4比3逆轉，且順利達成生涯第200轟里程碑，為中職史上第4人達成，僅次於林智勝、張泰山、林益全，且距離林益全也僅8轟。

賽後林泓育表示，「我是覺得200轟沒有那麼重要，目的還是要贏一場球賽，盡可能幫助球隊，不要占到任何一個出局數，就算是對方失誤也可以。」林泓育也強調，「就算要達到什麼成就、目標，最低標準就是要我能夠上場、站上去打擊，能上場就是一次機會，除非說我要退休了，那才會停著。」

雖然200轟是「強打者」的指標，不過林泓育也認為，「象徵性的事情是其他人在講的，強打者不是由我自己去講。」目前中職全壘打王是味全龍的林智勝，累積303支全壘打，林泓育笑說：「智勝是前無古人、後無來者，不可能啦。」

桃猿隊今天在延長賽以4比9落敗，讓林泓育感到相當可惜，「因為我們從輸到逆轉，到最後又輸，但我也跟隊友說這是一個很棒的經驗，各個環節要再專注一點，有機會得分就再多得分，可以避免的失誤就盡量去避免。」（編輯：陳政偉）1130511