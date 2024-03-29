陳禹勳開季一軍盼「兩全其美」 最不想對上林泓育

（中央社記者謝靜雯台北29日電）味全龍隊「新同學」投手陳禹勳開季一軍出發，明天將對上前東家樂天桃猿，陳禹勳表示感覺不同，希望能出賽也贏球「兩全其美」，也笑說最不想對上的打者是林泓育。

中職開幕戰明天由味全龍隊以台北大巨蛋為主場迎戰樂天桃猿隊，34歲投手陳禹勳今年球季改披龍袍，他在接受採訪時還不確定是否開季一軍出發，但他表示有沒有被登錄在開幕戰沒有想太多，只是開季名單，也有很多好的投手可能沒有在名單中，教練團有提醒，「準備好自己、等待機會。」

陳禹勳確定開季一軍出發，他表示到了新的隊伍面對開幕戰感覺當然會不一樣，而且開季首戰就要對上前東家，如果有機會登板，就照著捕手的暗號走，過去雖然是隊友，但對桃猿隊的打者不熟悉，過去只是在場下看著他們進攻。

球季開打要對上前東家的打線，陳禹勳也從過往共事中的記憶去拼湊，前隊友講過哪些球路不好攻擊，如果可以有一樣的策略當然最好，但最重要的還是要看臨場反應，他沒有特別講想要對上的打者，只笑說最不想對上「小胖」林泓育，因為他是很有能力的打者。

明天開幕戰預售將近2萬5000張票，陳禹勳表示，應該所有球員都會很亢奮、想要有好的表現，也提到開幕戰和總冠軍賽的氣氛很像，不管聽到哪一邊的喊聲都會起雞皮疙瘩，球迷不管是幫自己還是對手加油，上場就就是盡力表現。（編輯：陳政偉）1130329