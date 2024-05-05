郭郁政骨刺開刀隔天就活動自如 上一軍先定位後援

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職味全龍隊投手郭郁政2月手肘骨刺開刀，但像「珍珠」的骨刺讓他復健進度比預期快，隔天就能自由活動，開完刀後活動角度變大，他笑說一開始還不習慣，昨天升一軍定位後援。

中華職棒味全龍隊投手郭郁政中職前3個球季多是先發出賽，今年開季本來教練團定位也是先發輪值人選，2月動刀清骨刺，但4月23日就開始二軍出賽，恢復進度快。

先前龍隊總教練葉君璋就曾用「珍珠」形容郭郁政的骨刺，表示郭郁政的骨刺相對簡單，不需要刮除，就像珍珠一樣手術夾出來即可。郭郁政今天賽前受訪笑說手術過程很快，而且開完刀隔天就可以自由活動，隊友紛紛驚訝表示，「怎麼這麼快。」

郭郁政上一軍前在二軍出賽3場，包括1場自辦賽，上一軍前的最後一場二軍出賽，4月30日比賽投1.1局失掉8分責失分，郭郁政表示，當時的捕手有提醒位置不差，調整出賽主要要求沒有過多保送就好。

本來是先發輪值人選，因為動刀錯過開季，郭郁政說，當然會覺得可惜，加上沒有完整春訓也會比較沒有安定感，但開刀前受骨刺所苦且影響日常生活，手都伸不直、甚至連單手拿水瓶都拿不太住，還是得動刀處理。

郭郁政也提到，開完刀後關節活動度變大，一開始還有點不習慣，透過熱身時多丟球熟悉感覺，此次上一軍暫時定位後援。（編輯：張雅淨）1130505