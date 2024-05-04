呂偉晟傷痛磨練心態 做足準備回一軍盼留到季末

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）味全龍隊投手呂偉晟近年傷勢不斷，去年秋訓調整不錯，但春訓肩膀又拉傷，他坦言心態變得不同，更認識身體、學習與傷痛當朋友，昨天本季一軍首場出賽，目標在一軍留到季末。

龍隊投手呂偉晟2021年球季在一軍還有43場後援出賽，從2022年開始就陸續有傷勢，2022年上半季末腰傷導致動作跑掉，連帶影響投球機制，也造成其他部位不舒服，過往最快球速可以投到153公里，也因傷勢「失速」，去年僅在一軍出賽4場。

呂偉晟去年秋訓把握球隊請來日職歐力士猛牛隊教練帶入不同訓練方式，包括投球發力順序微調，球隊沒安排訓練的時間，也都自主到球場找總教練葉君璋「特訓」，慢慢找回好的感覺，看到球速回到逼近150公里也直言：「有安定感，也更有信心。」

呂偉晟今年春訓又因肩膀拉傷、調整踩剎車，錯過官辦熱身賽，他表示那時受傷很突然，也想過「怎麼會這樣」，但也只能放慢腳步，先增加肩膀穩定度和身體強度。

近幾年傷勢不斷雖感覺不太順利，但呂偉晟表示學到很多，「更了解自己的身體，也學會跟傷痛當朋友」，今年本來設定的目標是想要開季一軍出發，現在則是希望可以在一軍爭取到一席之地、留到季末。

呂偉晟1日升上一軍，昨天與台鋼雄鷹隊比賽後援登板，為本季首場一軍出賽，投1球抓到1個出局數退場、無失分，龍隊終場以1比5吞敗。（編輯：龍柏安）1130504