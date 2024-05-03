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中職第一隊 味全龍啟用電子暗號系統PitchCom

2024/5/3 19:57（5/3 20:20 更新）
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中華職棒味全龍隊為中職首支引進電子暗號系統PitchCom的球隊，3日晚間於天母球場的賽事首度實戰使用，在捕手吉力吉撈．鞏冠右膝處配有PitchCom裝置。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月3日
中華職棒味全龍隊為中職首支引進電子暗號系統PitchCom的球隊，3日晚間於天母球場的賽事首度實戰使用，在捕手吉力吉撈．鞏冠右膝處配有PitchCom裝置。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月3日
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（中央社記者謝靜雯台北3日電）味全龍隊成為中職首支引進電子暗號系統PitchCom的球隊，今晚比賽也首度使用，領隊丁仲緯透露，目前租用2組系統、租約3年，希望縮短比賽時間，讓球迷有更好的觀賽體驗。

龍隊今天在天母棒球場迎戰台鋼雄鷹隊有亮點，龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠右膝蓋上多了電子暗號系統PitchCom裝置，成為中職首支引進、並在正式例行賽中使用的球隊。

龍隊領隊丁仲緯今天受訪表示，是否要引進這套系統一直都有討論，但一直到今年約3月初總教練葉君璋赴美時才正式確認，目前租用2套，每套每年租金近新台幣百萬元，也笑說是簽「複數年約」，暫時先簽3年合約。

丁仲緯表示，拿到設備約1週，之前有透過練習時測試，熟悉度還是有待提升，但球團對於新的東西都抱持勇於嘗試的心態。

丁仲緯提到，可以成為中職第一隊是榮譽，也希望可以透過輔助縮短比賽時間，提升球迷觀賽體驗，也感謝三董魏應充對於運動科學的支持，除了PitchCom，也有同時引入許多訓練器材，希望增加球隊的競爭力。（編輯：陳政偉）1130503

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#中職
#台鋼雄鷹
#吉力吉撈．鞏冠
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