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郭郁政清骨刺後復原神速 葉君璋：已快可以歸隊

2024/4/19 19:01
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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職味全龍隊投手郭郁政今年季前開刀清除手肘骨刺，不過總教練葉君璋今天表示，郭郁政的手術比較小，恢復期較短，已經快要可以歸隊，也期望他可以站穩先發位置。

郭郁政一直以來都是味全龍隊的主力先發輪值投手之一，不過今年因季前開刀清手肘骨刺趕不上開季。

葉君璋今天表示，郭郁政即將歸隊，目前已經投了1場復健賽，預計只要再投1場就可以。

郭郁政開刀後的復原速度相當快，葉君璋笑說：「算是還滿幸運的，雖然有動手術，但就是打開、夾出來、再縫起來就好了，所以復健時間滿短的，他在過去幾年表現蠻滿穩定、成熟的，也希望他可以站穩先發的位置。」

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至於12日先發僅投1.1局失2分的張景淯，投完隔天就被降下二軍，對此葉君璋說明：「就是調整的一部分，先發完讓他下去換別人，跟表現好不好沒有太大關係。」而本週六、日的先發投手，葉君璋指出，一樣分別是徐若熙、王維中，其中王維中要拚本季首勝。

此外，龍隊今天先發投手林子昱上一軍後，球隊選擇下放野手陳品捷，葉君璋指出，「現階段不想變動太多投手，目前陣中都是左打比較多，才會做這樣的考量。」（編輯：龍柏安）1130419

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