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陳禹勳脫離傷兵名單首度實戰 葉君璋讚控球到位

2024/3/16 21:06（3/16 21:26 更新）
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中華職棒官辦熱身賽16日晚間在台北大巨蛋由中信兄弟與味全龍隊交手，龍隊投手陳禹勳中繼登板，主投1局無失分。中央社記者王騰毅攝　113年3月16日
中華職棒官辦熱身賽16日晚間在台北大巨蛋由中信兄弟與味全龍隊交手，龍隊投手陳禹勳中繼登板，主投1局無失分。中央社記者王騰毅攝　113年3月16日
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職味全龍隊投手陳禹勳今天在台北大巨蛋的官辦熱身賽中繼登板，為脫離復健組之後的首場實戰，總教練葉君璋賽後稱讚陳禹勳的表現，狀況比去年好很多，很有機會開季一軍。

味全龍隊今天在大巨蛋與中信兄弟交手，陳禹勳在第5局登板演出3上3下、沒有失分，送出1次三振。陳禹勳在去年11月動刀清除骨刺，今年轉戰龍隊，他賽後表示，近期剛脫離傷兵名單，之前在復健組有投2場，今天算是正式首戰，「之前防護團隊有限制球數，現在就是正常選手。」

談到今天在大巨蛋登板、面對近2萬球迷的感覺，陳禹勳則說：「今天其實剛出來就聽到球迷在喊，有一點起雞皮疙瘩。」陳禹勳雖然也有在日本的巨蛋比賽過，不過他認為，在日本的加油聲沒有比台灣大聲，今天也很亢奮，因為是自己首場官辦熱身賽。

龍隊總教練葉君璋也大讚陳禹勳今天的表現，葉君璋指出，今天陳禹勳的控球很到位，跟去年比這場表現很好，「去年他想要投的球，有時候沒有辦法100%到位，以現在狀況開季一軍機率滿高，只要身體沒有問題，現階段比較擔心他的手是不是100%了。」

至於陳禹勳在牛棚的定位會是中繼還是終結者，葉君璋指出，「我認為他在中繼、救援的能力一定都是沒問題，不過他剛來到球隊，想說先從中繼開始，不會一開始就在關門角色。」葉君璋表示，目前陳冠偉擔任終結者的機率比較高。（編輯：陳政偉）1130316

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