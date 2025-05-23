龍聖雪地投球經驗熱天多 迎接台灣夏天出賽成挑戰
2025/5/23 22:46（5/23 22:56 更新）
（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職味全龍隊洋投龍聖今天對台鋼雄鷹隊先發，總計投7局失1分，率隊以12比2搶勝，總教練葉君璋點出天氣熱會是之後挑戰，龍聖直言雪地投球經驗比熱天多，但陣中有經驗洋投會分享經驗。
龍隊洋投龍聖（Zac Lowther）今天在台北大巨蛋先發出賽，投7局僅被敲出4支安打，投出5次三振，失掉1分責失分，拿下個人本季第2勝，獲選單場MVP。
總教練葉君璋表示，龍聖今天狀況比前一場好蠻多的，受到天氣的影響很大，上一場有感覺他投得蠻不舒服的，今天在大巨蛋出賽有改善，但現在還不是台灣最熱的時候，接下來室外比賽還需要繼續觀察。
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龍聖表示，雖然前一場出賽有受到天氣影響，但其實也是因為有在嘗試新東西，但效果不好，之後會再注意調整。
面對即將到來的炎熱夏天，龍聖表示，他來自美國北方克里夫蘭，啟程飛來台灣時積雪還在膝蓋，從小到大在雪地投球的經驗比炎熱的天氣多，目前還沒有感受到台灣夏天的熱，但陣中也有很多經驗豐富的洋投像伍鐸（Bryan Woodall）會分享經驗，協助調整。（編輯：陳清芳）1140523
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