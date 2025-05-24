徐若熙的曲球、變速不再是裝飾品 8局無失分奪勝

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職味全龍隊投手徐若熙今天8局無失分壓制台鋼雄鷹隊、奪下本季首勝，徐若熙開玩笑說，這場比賽曲球和變速球不再是「裝飾品」，儘管今天速度不到最好，但角度、位置都不錯。

龍隊投手徐若熙今天對台鋼雄鷹隊先發，總計用92球投8局，僅被敲出2支安打，投出8次三振無失分，奪下個人本季首勝，投出中職生涯單場最長投球局數，也獲選單場MVP，官方最快球速為153公里；龍隊以7比0拿勝。

龍隊總教練葉君璋稱讚，徐若熙這場先發可以算是「生涯最好的幾場之一」，之前徐若熙的曲球和變速球投得沒有這麼理想，今天這兩種球路都蠻不錯的，各方面的數據內部測量都很好，除了5局直球速度比較沒這麼快，其他局數球速都有維持。

徐若熙近兩場先發出賽都沒有四死球保送，葉君璋表示，相信不僅是龍隊，各隊對於投手要求，應不希望有太多的保送，這部分徐若熙做得很好，相信這場徐若熙感覺是好的，無論結果，重要的是內容是不是想要的。

被問起是否想挑戰完投完封，徐若熙表示，沒有想這麼多，把每局的品質丟好，有機會丟9局就丟，交給教練團決定，謙虛表示今天有好表現是運氣好，每天投打狀況不一樣，不能因為一場比賽好，就覺得投手比較強。

徐若熙坦言之前曲球、變速球的狀況確實不好，「感覺是裝飾品」，打者也會發現，球路狀況不好球種就會變單調，打者也就可以鎖定別的球路，透過葉君璋協助調整，現在這兩個球路已經不是裝飾品了。

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今天球速雖然沒有發揮到最好，但徐若熙說，沒有特別去想配速，當然每局都希望可以投出生涯最速，但滿意直球的角度和位置都不錯，不會讓打者覺得速度降下來就很好攻擊，希望可以維持控球、精簡用球數。

被問起今天是否是目前為止中職生涯最好的一場，徐若熙表示，「每天好的東西不一樣」。他有感而發說，「棒球比賽每場都能把所有好的部分維持住，很難」。（編輯：林恕暉）1140524