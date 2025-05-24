味全龍邀LG雙子隊啦啦隊來台 最愛郭天信應援曲

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職味全龍隊週末台北大巨蛋主場賽事，邀請韓職LG雙子隊應援團助陣，也不忘品嚐台灣美食，啦啦隊女孩禹惠俊對龍隊野手郭天信應援曲印象最深，也有分享台韓職棒應援的差異。

龍隊昨天起在台北大巨蛋安排3連戰迎戰台鋼雄鷹隊，由團長李侖承領軍，率領韓國職棒LG雙子隊啦啦隊「LG TWINS CHEERLEADER」4名隊員桂裕眞、車榮玹、元民柱、禹惠俊來台助陣應援，今天賽前安排場中表演。

應援團長李侖承賽前受訪表示，台灣、韓國職棒場應援文化不一樣，LG雙子隊的應援曲節奏比較快，也希望透過這次交流，讓更多台灣的球迷喜歡關注韓職。

被問起印象深刻的龍隊應援曲，啦啦隊女孩禹惠俊馬上哼出郭天信應援曲的旋律，表示這是學最快的一首，感覺很有朝氣、聽了很開心。

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元民柱也點出台韓應援文化差異，提到韓國應援取節奏快，台灣應援氣氛很有朝氣、很積極，也有很多動作，可以跟球迷一起跳。

LG雙子隊應援團昨天也有先品嚐台灣美食鼎泰豐、珍珠奶茶，桂裕眞表示，本來在韓國就很喜歡吃燒賣類的餐點，在台灣感覺口味更道地，「蝦仁燒賣很好吃、珍珠奶茶也很好喝。」（編輯：張銘坤）1140524

韓國職棒LG雙子啦啦隊成員禹惠俊（白衣）等人24日應邀來台，現身台北大巨蛋為擔綱主場的中職味全龍隊場邊應援，賽前並與龍隊專屬啦啦隊Dragon Beauties小龍女（黑衣）一同賣力演出。中央社記者徐肇昌攝 114年5月24日