徐若熙適合美職或日職？ 葉總點關鍵在養成計畫

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職味全龍隊投手徐若熙若健康出賽，季後將取得旅外自由球員資格，被問起適合美職還是日職，總教練葉君璋表示，國外球團各隊風格不同，重點要看球團提出的養成計畫是否完善。

龍隊投手徐若熙今年若健康穩定出賽，明年有望挑戰旅外，也有美職球隊表態有興趣，葉君璋表示，有國外球團青睞對徐若熙是肯定，如果能成真不代表結果，「去了才是真正挑戰的開始。」

葉君璋表示，今年球隊給徐若熙的目標是投到100局至120局，被問起徐若熙的投球風格比較偏日式還是美式，葉君璋表示，先不分美式、日式，光是美國職棒每個球團都有不同的風格和養成策略，主要還是選擇對徐若熙養成計畫完善的球團。

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葉君璋也提到，徐若熙各方面要加強的東西還很多，無論技術上、身體上，就算沒有出國，也希望他持續往更好的方向發展。

徐若熙今天在台北大巨蛋先發對中信兄弟，兄弟總教練平野惠一稱讚徐若熙是很好的投手，笑說：「連我都想要打徐若熙的球」，想要進步就要跟這樣的投手對戰，被問起徐若熙有沒有像哪名日職投手，平野惠一表示， 現在的球員水準都是最高的，不跟以前比，雖然有感覺到徐若熙風格偏日式，但希望不分美式、日式，投出台式風格。（編輯：李亨山）1140426