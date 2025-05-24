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徐若熙8局無失分本季首勝 吉力吉撈開轟龍擊敗雄鷹

2025/5/24 20:15（5/24 21:24 更新）
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中華職棒味全龍隊24日例行賽在台北大巨蛋擔綱主場，迎戰來訪的台鋼雄鷹隊，龍隊推出王牌徐若熙（圖）先發登板。中央社記者徐肇昌攝 114年5月24日
中華職棒味全龍隊24日例行賽在台北大巨蛋擔綱主場，迎戰來訪的台鋼雄鷹隊，龍隊推出王牌徐若熙（圖）先發登板。中央社記者徐肇昌攝 114年5月24日
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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職味全龍投手徐若熙8局無失分優質先發被評為「生涯最好的幾場之一」，吉力吉撈．鞏冠7局下透過重播輔助判決要回全壘打，龍隊以7比0擊敗台鋼雄鷹、拿下近期2連勝。

龍隊今天繼續在台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹隊，派出本土王牌投手徐若熙先發，徐若熙開賽連抓13個出局數，直到5局上1人出局後才被張肇元敲出第1支安打，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局，再投出三振，瓦解雄鷹隊攻勢。

徐若熙6局再投出3上3下，7局上被首名打者曾子祐跑出內野安打，但接著連續讓兩名打者敲出中外野方向飛球出局，再讓打者敲出三壘方向滾地球出局，沒讓雄鷹隊延續攻勢，8局上也是3上3下。

徐若熙總計用92球投8局，僅被敲出2支安打，投出8次三振無失分，奪下個人本季首勝，投出中職生涯單場最長投球局數，也獲選單場MVP。

中職味全龍隊吉力吉撈．鞏冠（右）24日在台北大巨蛋交手台鋼雄鷹隊，於比賽7局下半轟出一記2分全壘打，開心回到休息區與隊友慶祝。中央社記者徐肇昌攝 114年5月24日
中職味全龍隊吉力吉撈．鞏冠（右）24日在台北大巨蛋交手台鋼雄鷹隊，於比賽7局下半轟出一記2分全壘打，開心回到休息區與隊友慶祝。中央社記者徐肇昌攝 114年5月24日

今天比賽前6局打完兩隊都沒有拿下分數，龍隊7局下突破雄鷹隊先發投手江承諺，1人出局後劉基鴻敲出安打，犧牲觸擊推進，劉俊緯選到保送，郭天信二壘打送回分數，幫助球隊突破僵局。

龍隊延續攻勢靠著暴投跑回分數，李凱威四壞保送、陳子豪觸身球保送，朱育賢二壘打、一棒送回3分，吉力吉撈．鞏冠敲出中外野方向直擊全壘打牆上緣飛球球彈回場內，一開始被判安打、吉力吉撈．鞏冠在二壘前出局，經過重播輔助判決後改判為全壘打，吉力吉撈．鞏冠本季第3轟為2分砲，龍隊單局攻7分、奠定勝基。

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被問起有沒有考慮過讓徐若熙挑戰完封，龍隊總教練葉君璋坦言，比賽後半段確實有閃過這樣的念頭，但最後還是決定按照原本的設定，單場用球數抓在90球左右，也稱讚徐若熙今天先發算是「生涯裡面最好的幾場。」

至於吉力吉撈．鞏冠的全壘打，葉君璋笑說，「一開始球彈回來，我只是覺得他怎麼不跑快一點」，後來覺得有改判可能就有提出，也表示會再提醒職球員該有的態度，球迷應該也會希望看到打者全力跑壘。（編輯：張銘坤）1140524

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中華職棒味全龍隊24日在台北大巨蛋擔綱主場迎戰台鋼雄鷹隊，龍隊7局下半灌進7分奠定勝基，最終完封雄鷹搶勝，龍隊選手賽後在場上擊掌慶祝。中央社記者徐肇昌攝 114年5月24日
中華職棒味全龍隊24日在台北大巨蛋擔綱主場迎戰台鋼雄鷹隊，龍隊7局下半灌進7分奠定勝基，最終完封雄鷹搶勝，龍隊選手賽後在場上擊掌慶祝。中央社記者徐肇昌攝 114年5月24日
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