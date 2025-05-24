張政禹妨礙跑壘規則放腦中 笑稱找人「買犯」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職味全龍隊張政禹昨天靠著妨礙跑壘跑回分數，他表示因為熟悉規則，一直把「妨礙跑壘」想法放在腦中，守備夾殺次數越多、犯錯機會就越大，笑稱其實一直在找人「買犯」。

龍隊昨天與台鋼雄鷹隊比賽，1局下張政禹靠著失誤上壘、隊友安打推進，在三壘、本壘間被夾殺，在跑壘路徑上碰到沒有持球的雄鷹隊一壘手宋柏翰，造成妨礙跑壘，跑回龍隊第5分，龍隊終場以12比2搶勝。

影片來源：CPBL 中華職棒

張政禹今天賽前受訪表示，昨天的狀況是對方夾殺的次數太多次了，通常本壘附近不會聚集這麼多守備員，但夾殺越多次、越多人站在附近，出錯的機會就會越高。

透過 Google News 追蹤中央社

張政禹坦言，因為一直有把「妨礙跑壘」的想法放在腦中，目光一直盯著持球者，在碰到宋柏翰之前，其實雄鷹隊捕手張肇元也出現未持球站在跑壘路徑的狀況，當時也有想過要碰張肇元製造犯規，笑稱一直在找人「買犯」（故意製造犯規）。

張政禹表示，印象中之前球隊也有碰過類似的狀況，記得去年冬季棒球聯盟，當時旅美球員鄭宗哲也有出現過，「不能說我們很髒，或者是很聰明、會玩球之類的」，就是一直有把規則放在腦中，平常練習的時候，無論是擔任守備員、跑壘者，都會預想另一方可能會犯什麼錯。（編輯：吳素柔）1140524