曾頌恩能用6成力跑教頭笑稱有點慢 張志豪下二軍

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職中信兄弟野手張志豪腰不舒服今天下二軍，野手曾頌恩腳不舒服仍爭取留一軍，並說可用6成力跑，總教練平野惠一開玩笑說，曾頌恩的6成有點慢，要透過今天比賽觀察決定之後動向。

兄弟隊今天繼續在台北大巨蛋與味全龍隊交手，賽前有球員異動，野手張志豪下二軍。平野惠一表示，張志豪腰不舒服，判斷一週沒有辦法回到場上，所以讓張志豪下二軍休息，至於拉誰上一軍賽後才會決定。

野手陳俊秀昨天比賽過程中跑壘與龍隊守備員有碰撞，平野惠一表示，陳俊秀應該沒什麼問題，但今天沒有排入先發打序中，由馬鋼首度一軍先發打指定打擊、7棒。

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兄弟與龍隊3連戰，陣中曾頌恩對龍隊昨天先發投手徐若熙對戰數據佳，但沒有被排入先發，平野惠一解釋，主要是腳的狀況不是很好，可能有點拉到。

平野惠一透露，曾頌恩表達強烈想要續留一軍的企圖，說可以用6成力量跑。平野惠一開玩笑說，「曾頌恩跑速的6成應該是一般球員的2成，稍微慢了一點」，主要希望傷勢不要惡化，會透過今天比賽觀察、慎重判斷。（編輯：張雅淨）1140427