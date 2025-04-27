加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒3/300
首頁 / 運動

曾頌恩能用6成力跑教頭笑稱有點慢 張志豪下二軍

2025/4/27 14:43（4/27 17:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職中信兄弟野手曾頌恩（圖）腳不舒服仍爭取留一軍，並說可用6成力跑，總教練平野惠一開玩笑說，曾頌恩的6成有點慢，要透過比賽觀察決定之後動向。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月27日
中職中信兄弟野手曾頌恩（圖）腳不舒服仍爭取留一軍，並說可用6成力跑，總教練平野惠一開玩笑說，曾頌恩的6成有點慢，要透過比賽觀察決定之後動向。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職中信兄弟野手張志豪腰不舒服今天下二軍，野手曾頌恩腳不舒服仍爭取留一軍，並說可用6成力跑，總教練平野惠一開玩笑說，曾頌恩的6成有點慢，要透過今天比賽觀察決定之後動向。

兄弟隊今天繼續在台北大巨蛋與味全龍隊交手，賽前有球員異動，野手張志豪下二軍。平野惠一表示，張志豪腰不舒服，判斷一週沒有辦法回到場上，所以讓張志豪下二軍休息，至於拉誰上一軍賽後才會決定。

野手陳俊秀昨天比賽過程中跑壘與龍隊守備員有碰撞，平野惠一表示，陳俊秀應該沒什麼問題，但今天沒有排入先發打序中，由馬鋼首度一軍先發打指定打擊、7棒。

google news透過 Google News追蹤中央社

兄弟與龍隊3連戰，陣中曾頌恩對龍隊昨天先發投手徐若熙對戰數據佳，但沒有被排入先發，平野惠一解釋，主要是腳的狀況不是很好，可能有點拉到。

平野惠一透露，曾頌恩表達強烈想要續留一軍的企圖，說可以用6成力量跑。平野惠一開玩笑說，「曾頌恩跑速的6成應該是一般球員的2成，稍微慢了一點」，主要希望傷勢不要惡化，會透過今天比賽觀察、慎重判斷。（編輯：張雅淨）1140427

#中信兄弟
#兄弟隊
#中職
#平野惠一
#陳俊秀
#張志豪
#曾頌恩
平野惠一
兄弟勝龍隊止敗 平野惠一勉球員全力以赴定勝負王威晨不舒服從不喊痛 平野惠一透過調度助調整
曾頌恩
德保拉8局好投兄弟先10勝 平野：專注拿下每一勝中職開幕戰兄弟、獅派洋投 預售3.7萬張將寫紀錄
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
梅賽斯7局無失分壓制雄鷹奪勝投 獅隊躍居第1名
24
更多編輯台推薦新聞：