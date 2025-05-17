張政禹單場打斷2支魚雷棒 賽後一口氣訂10支

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（中央社記者楊啟芳新北17日電）中華職業棒球大聯盟味全龍隊野手張政禹是目前中職唯一固定拿魚雷棒比賽打者，昨天打斷向隊友借的2支，賽後馬上一口氣下訂10支；張政禹今天表示，魚雷棒比一般球棒更易打斷。

「魚雷棒」相較一般球棒，特點是棒頭縮小，球棒最粗部分留在擊球甜蜜點；中職開放魚雷棒後，張政禹比賽時都會使用，9日還成為拿魚雷棒開轟第1人。

張政禹表示，本來有2支魚雷棒，1支之前對中信兄弟隊時打斷了，另1支原本借給樂天桃猿隊野手陳晨威、陳晨威之後又借給桃猿野手林政華。

張政禹近期都拿隊友陳子豪沒在使用的2支魚雷棒，但昨天對戰富邦悍將隊，前2打席各打斷1支。

龍隊晚間繼續作客新莊棒球場，張政禹笑說：「昨天就跟管理講說趕快幫我叫10支，剛好（廠商）只剩10支，就把庫存全部拿來。」

張政禹說，魚雷棒容錯率較低，他近期狀況沒很好，身體有些累，「棒子揮起來慢一拍」，昨天拿球棒感覺有點重，打到甜蜜點機率較小，打到棒頭容易斷掉，且只要斷掉就斷得很徹底。

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被問到拿魚雷棒，投手是否會改變配球，張政禹表示，他覺得投手對他沒特別怎麼丟，現在可能只剩他用魚雷棒，就算他拿一般球棒應該也是這樣配球，但拿魚雷棒，遇到外角球要「再帶更進來一點」。

張政禹本季目前出賽27場，91打數敲出29支安打，包括1發全壘打，打擊率3成19。（編輯：李明宗）1140517