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陳子豪敲轉隊首安 盼與朱育賢一起千安笑言有壓力

2025/4/4 15:30（4/4 15:41 更新）
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中華職棒味全龍隊陳子豪（圖）3日例行賽敲出轉隊後首安，他4日受訪表示，自己其實也等首安等很久了，壓力有釋放一些。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月4日
中華職棒味全龍隊陳子豪（圖）3日例行賽敲出轉隊後首安，他4日受訪表示，自己其實也等首安等很久了，壓力有釋放一些。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月4日
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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職味全龍隊陳子豪昨天敲出轉隊後首安，他今天表示，自己也等首安很久了；不過本來跟朱育賢約好想同一場達成千安里程碑，陳子豪笑說：「他的速度太快了，對我有點壓力。」

味全龍昨天與台鋼雄鷹交手的賽事，陳子豪在8局下敲出安打，並靠著失誤上二壘，這也是他透過FA轉隊之後首安。陳子豪今天表示，「滿開心的，自己其實也等很久了、也很急，希望有趕快有首安。」

雖然壓力有釋放一些 ，不過陳子豪笑說：「因為朱哥（朱育賢）表現很好，我壓力更大了。」陳子豪指出，之前與朱育賢參加龍隊的加盟記者會時，知道朱育賢要生涯千安了，「就想說要不要我們一起千安，同一場達到千安應該滿稀奇的，以前想跟（王）威晨一起。」

目前朱育賢生涯996支安打、陳子豪則是991支，陳子豪笑說：「以他的速度對我有點壓力、太快了，以目前節奏應該是有點難同一場達成，但是沒關係應該都會達成，球隊勝利比較重要。」

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此外，陳子豪昨天在6局下獲保送上壘後，難得嘗試盜壘但被牽制出局，龍隊總教練葉君璋今天笑說：「就有人腳癢，自己開綠燈。」陳子豪則笑說：「有點衝動，一時興起。」

陳子豪表示，當時想說有2分差，而且對方投手王柏傑比較年輕，應該比較專注在與打者對決，「有這個想法就衝動了，沒有想說他會牽制我，因為他看起來沒有很想理我，感覺他應該不太會注意我，結果突然牽制。」（編輯：陳政偉）1140404

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