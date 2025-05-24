王維中揮臂速度變慢找方法 葉總分析原因

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職味全龍隊投手王維中本季一、二軍升降頻繁，他有感身體反應變慢，揮臂變慢影響球速，持續找調整方法；總教練葉君璋分析原因包括受傷、身體老化等，也認為要靠意志力改變。

33歲投手王維中本季目前為止，一、二軍升降多次，4月6日升一軍、8日降二軍，22日再升一軍先發、隔日下二軍；5月7日回一軍先發、8日下二軍，明天將再回到一軍先發對台鋼雄鷹隊。

總教練葉君璋表示，會讓王維中頻繁一、二軍升降，最大用意是希望他能做好準備，每次一軍先發都可以是最好的樣子。

王維中表示，這樣頻繁升降也是生涯第一次遇到，在二軍出賽沒有什麼問題，身體沒有不舒服，也沒有不健康，只是在找之前揮臂的感覺；近兩年覺得揮臂速度不如從前，也影響速度，有跟體能教練討論，想辦法調整。

葉君璋表示，王維中的揮臂感覺跟過去好的時候有落差，可能原因有很多，之前受過傷也會影響，造成很多動作可能不好做；身體老化也是原因，雖然王維中也不算多老，但年紀確實會是挑戰。

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葉君璋說，隨著身體狀況不同、年紀增長，訓練方式需要重新評估，王維中可以調整回過往好的狀態，但有時候要做些改變時，有些人可能會有些恐懼、害怕，「需要靠意志力改變」。

王維中目前為止，本季一軍3場先發出賽，投15.1局失掉7分責失分，投出10次三振，戰績1勝1敗，防禦率4.11。（編輯：吳素柔）1140524