中職開季名單公布 2023選秀首輪3新秀一軍出發

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中職35年賽季明天開打，今天公布各隊開季28人名單，中信兄弟沒有帶洋投僅帶24人，味全龍、富邦悍將帶滿28人，去年選秀首輪林佳緯、王念好、劉俊緯開季一軍出發。

中職今天公布6隊新球季例行賽名單，中信兄弟僅帶24人、沒有洋投，捕手徐博瑋、內野手楊祥禾都是首度開季一軍，今年球季打完就要退休的野手周思齊也在開季名單中。

統一7-ELEVEn獅隊帶27人，洋投帶2人為勝騎士（Mario Sanchez）、羅昂（Logan Ondrusek），另外投手辛俊昇、尹柏淮目前都沒有一軍出賽紀錄也在名單內，去年選秀首輪選進的外野手林佳緯也是一軍出發。

樂天桃猿隊開季帶27人，洋投僅帶明天開幕戰先發威能帝（Pedro Fernandez），投手賴胤豪、野手杜禹鋒、林耀煌都沒有一軍出賽紀錄，也爭取到開季一軍機會。

富邦悍將帶滿28人，3洋投為布藍登（Brandon Brennan）、戈威士（Keyvius Sampson）和富藍戈（Enderson Franco），牛棚投手新面孔為林旺熙，去年選秀首輪選進好手王念好開季也是一軍出發。

味全龍隊也帶滿28人，去年選秀首輪選進野手劉俊緯爭取到一軍出發機會，「轉學生」投手陳禹勳、野手鄭鎧文、郭嚴文也在開季一軍名單，洋投僅帶銳歐（Rio Gomez）。

中職新軍台鋼雄鷹開季名單僅帶2名洋將，分別是投手雷公（Reymin Guduan）、洋砲魔鷹（Steven Moya），雄鷹隊首任選秀狀元曾子祐和「台鋼大王」王柏融、老經驗野手藍寅倫也都開季一軍出發。（編輯：吳協昌）1130329