葉君璋「思考一個月」 19歲劉俊緯開季一軍

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）味全龍隊19歲游擊手劉俊緯確定開季一軍出發，總教練葉君璋直言，是否帶劉俊緯「思考了一整個月」；內野手陳思仲也獲得開季一軍機會，葉君璋稱讚態度佳有正面影響力。

中職開幕戰將於明天在台北大巨蛋開打，龍隊開季28人名單有亮點，去年選秀首輪選進好手劉俊緯確定開季一軍出發。劉俊緯今年官辦熱身賽總計9場出賽，共22打數敲出5支安打，打擊率2成27。

葉君璋坦言，要不要帶劉俊緯思考了一整個月，也解釋如果劉俊緯不是新人，應該不會這麼糾結，因為他是新人，在熱身賽表現又很亮眼，才會考慮讓他先在二軍完整養成，還是直接開季一軍對他才是好事。

劉俊緯迎接生涯首個一軍賽季，他表示，比起打擊，在守備上更下功夫、也都會額外特守訓練，他認為打擊不可掌控性比較高，守備除了不規則彈跳外，算是可以透過訓練、技術完全控制的部分，希望可以把能掌控的部分做到最好。

至於內野手陳思仲是球隊2021年第6輪選進的球員，但目前一軍出賽機會不多，僅有13場一軍出賽紀錄，今年開季也獲得一軍出賽機會。

葉君璋表示，陳思仲無論在攻擊、守備上的表現都有進步，場上的態度也很好，可以帶來正面的影響力，目前主要外置安排自在二壘和三壘，游擊的部分就是劉俊緯和張政禹為主。（編輯：吳協昌）1130329