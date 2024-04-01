許子謙U18東岸聯盟2安4打點 拚選秀請教劉俊緯

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（中央社記者謝靜雯台東1日電）U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊高三內野手許子謙打擊發揮，2安4打點率隊以10比3擊敗高雄市B隊；許子謙有意挑戰中職選秀，也有請教學長劉俊緯，自評攻守平均、目標挑戰5輪內。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽在台東舉行，新北市聯隊今天與高雄市B隊交手，新北市聯隊投打發揮，郭宸安先發5局失1分、好投壓制，新北市聯隊團隊敲出13支安打攻勢串聯，許子謙單場2安都是長打，貢獻4分打點、打擊表現出色，率隊搶下首勝。

新北市聯隊總教練鄭志強表示，三壘手許子謙今天2支安打都配合打帶跑戰術、掌握得很好，他很早決定要挑戰中職選秀，三壘守備中規中矩，左右兩邊的球守備能力還要加油，打擊也需要多一點功夫，但從木棒聯賽開始就有明顯感受到他適時一擊的能力有提升，對快慢球的適應也明顯變好。

許子謙表示，先前高中木棒聯賽第3階段手腕受傷，直到最後一場才回到場上，但進到第4階段表現維持穩定，在受傷期間也不會特別心急，抱持著隨時都可以回到場上比賽的心態維持感覺。

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許子謙表示，升上高三就有想要挑戰中職選秀，當時也問過學長、現效力中職味全龍隊的野手劉俊緯意見。許子謙自評高中進步最多的部分是抗壓和想法，自評優勢是守備、打擊平均，希望穩定度可以提升。

許子謙今天敲出1支二壘打、1支三壘打，他表示，有感覺到扎實擊球擊出球的速度有變比較快，也希望可以更進步，挑戰選秀目標拚5輪內，現階段努力強化各方面能力。（編輯：張雅淨）1130401