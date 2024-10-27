林智勝明年球員身分續拚 味全領隊：在台職棒有重要地位

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職味全龍42歲老將林智勝明年基本上會繼續以球員身分續拚，儘管今年一、二軍出賽場次不多，但總教練葉君璋說，代表陣中球員成長了，林智勝有功能性，且對台灣棒球的貢獻需一併考慮。

龍隊老將林智勝中職生涯累積304發全壘打，是中職全壘打王，但本季一軍出賽場次是生涯新低，總計28場出賽共68打數敲出15支安打，包括1發全壘打，二軍出賽場次19場。

龍隊領隊丁仲緯今天受訪表示，目前與林智勝談新合約，明年球季是往球員方向談。至於是否是複數年約、有沒有附帶教練合約，丁仲緯表示，都有討論。

丁仲緯沒有明確說2025年是否為林智勝引退年，只表示確定後再一併公布，也提到林智勝不只是龍隊的球員，在台灣職棒歷史上也有重要地位。

葉君璋表示，是否繼續用球員身分出賽要看球員意願，如果林智勝想要繼續打，基本上就是確定明年是球員生身分，也提到球員到了一定年紀，都會思考要不要退休的問題，但等到真的要退休了，可能又會覺得好像還可以繼續打。

林智勝今年一、二軍出賽場次不多，不過葉君璋表示這算合理，代表龍隊的球員都成長了，但也認為林智勝有功能性，這樣的球員不僅是球員，對台灣職棒來說，貢獻滿多的，這部分也都需要一併考慮。

至於林智勝退役後轉任教練的機率，葉君璋表示，機率滿高的，但也要看林智勝對什麼有興趣。（編輯：張雅淨）1131027