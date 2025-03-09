加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
孟耿如致歉關閉所有社群 強調黃子佼不會復出
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

陳子豪傷勢尚未完全康復 官辦熱身賽出賽沒問題

2025/3/9 16:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳新北9日電）中職味全龍隊今天在新莊球場與富邦悍將打測試賽，不過重砲陳子豪並未先發，龍隊教頭葉君璋表示，陳子豪之前在WBCQ集訓時的傷還沒好，「不過應該是快了，官辦第2輪沒問題。」

富邦悍將在去年季後進行主場新莊棒球場整修工程，今天與味全龍隊打完工測試賽。今年球季透過FA轉戰味全龍的朱育賢先發打第3棒，不過陳子豪並未先發。陳子豪之前在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊集訓打熱身賽時，因為滑壘造成腰傷，因此沒能進正選名單。

味全龍總教練葉君璋今天表示，陳子豪的傷勢還沒完全好、還在復健，「但是應該快了，這星期應該就會完成，他也是有經驗的球員、沒有很急，確定他的身體是健康的，這樣會比較保險一點。」龍隊首場官辦熱身賽在14日開始，葉君璋指出，陳子豪在官辦熱身賽第2輪出賽應該沒問題。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，談到今年球季龍隊先發投手輪值，葉君璋指出，包括徐若熙、王維中，以及洋投鋼龍（Drew Gagnon）、艾璞樂（Tyler Eppler）、龍聖（Zack Lowther）機率都滿高的，本土投手還有郭郁政、曹祐齊、張景淯等人，「就是看他們的調整狀況怎麼樣。」

龍隊新洋投龍聖會在今天對悍將的測試賽先發，葉君璋提到，目前龍聖狀況還在調整，還沒有很穩定，「可能要再觀察一下。」（編輯：張雅淨）1140309

陳子豪
曾豪駒說明WBCQ台灣隊名單考量 談西班牙攻擊強悍WBCQ陳子豪林盛恩因傷遭割愛 蔡其昌：身體最重要
葉君璋
徐若熙大腿傷勢尚未康復 葉總坦言WBCQ時會擔心徐若熙「上午練球下午過年」 想拚WBC資格賽正賽
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
與前應援團長不續約引球迷議論 台鋼：要價太高
193
更多編輯台推薦新聞：