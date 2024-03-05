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姜建銘球員退役不談遺憾 林智勝一席話影響最深

2024/3/5 15:09（3/5 15:31 更新）
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具台日職棒資歷的退役好手姜建銘（中）3日重新穿上讀賣巨人球衣開球，回顧一路走來的棒球路，姜建銘不特別去提遺憾，但林智勝一席話影響他很深。右為巨人總教練阿部慎之助，左為「亞洲巨砲」呂明賜。中央社記者王騰毅攝 113年3月5日
具台日職棒資歷的退役好手姜建銘（中）3日重新穿上讀賣巨人球衣開球，回顧一路走來的棒球路，姜建銘不特別去提遺憾，但林智勝一席話影響他很深。右為巨人總教練阿部慎之助，左為「亞洲巨砲」呂明賜。中央社記者王騰毅攝 113年3月5日
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（中央社記者謝靜雯台北5日電）具台日職棒資歷的退役好手姜建銘3日重新穿上讀賣巨人球衣開球、重現經典；回顧一路走來的棒球路，姜建銘不特別去提遺憾，但林智勝曾經的一席話改變他：「驕傲在下巴，謙虛在額頭。」

姜建銘高中時期就展露棒球天賦，2005年加盟日職讀賣巨人隊，曾在2007年讀賣巨人主場開幕戰扛先發投手重任，2008年季後遭巨人隊釋出、結束旅日生涯，2009年至2010年間效力中職興農牛隊。

姜建銘結束職棒生涯後短暫離開棒球圈，之後重回棒球圈加入業餘崇越棒球隊（後改名安永鮮物、全越運動棒球隊）。

姜建銘的棒球路也算傳奇，高中棄打從投，以投手身分旅外，結束職棒生涯後在業餘棒球隊發展，因為傷勢重拾球棒、棄投從打，以打者和投手身分都入選過亞運和亞錦國家代表隊十分罕見。

2006年杜哈亞運金牌戰與日本交手，姜建銘先發投球表現不如預期，台灣隊9局下靠著林智勝戲劇性2分打點再見安打奪金，這場精彩戰役不只讓球迷難忘，回顧球員生涯最難忘的片段，姜建銘也直言，「林智勝那支致勝安打是第一個浮現的畫面」。

姜建銘2006年以投手身分打杜哈亞運，2018年以野手身分打印尼雅加達亞運，預賽對韓國比賽敲出關鍵三壘打；2005年亞錦賽對韓國好投，2019年則用野手角色在冠軍戰有貢獻，助台灣留下亞錦冠軍。

姜建銘的天賦或許曾讓他不自覺的驕傲，2006年杜哈亞運除了林智勝的那支安打外，姜建銘更難忘的是林智勝一席話改變了他。

姜建銘接受中央社記者訪問時有感而發，過去因為有不錯的成績，可能會目中無人、很驕傲，但林智勝一席話影響他很深，「他跟我說，驕傲在下巴，謙虛在額頭，要學會下巴往下收、謙虛待人。」

當下或許沒辦法馬上體會，但過了幾年，姜建銘嘗試慢慢改變自己，現在遇到過去的隊友、對手，大家也會開玩笑說，以前很想扁他，但現在的他已經變得不一樣了。

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姜建銘在3月3月讀賣巨人成軍90年來台交流賽擔任開球嘉賓，與「亞洲巨砲」呂明賜，以及過去的投捕搭檔、現任巨人隊總教練阿部慎之助一同完成開球儀式。姜建銘笑說，阿部慎之助開球前叮嚀不要挖地瓜，再度站上投手丘心情是平靜和懷念。

回顧棒球生涯，姜建銘坦言，生涯或多或少有遺憾，但已不會想特別再提起，今年初確定結束球員生涯，轉換身分、接下全越運動棒球隊總教練也有新挑戰。（編輯：張雅淨）1130305

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