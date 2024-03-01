姜建銘探班讀賣巨人練球 受邀開球找回初心

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）日職讀賣巨人來台交流賽今天上午安排練球，現業餘全越運動棒球隊總教練姜建銘也到台北大巨蛋探班，他將於3日比賽擔任開球嘉賓，他表示參與巨人90週年活動有回到初心的感覺。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」將於2、3日在台北大巨蛋與中職中信兄弟、樂天桃猿隊打交流賽，3日賽前將安排「亞洲巨砲」呂明賜和曾效力讀賣巨人的退役好手姜建銘擔任開球嘉賓。

姜建銘今天特別到台北大巨蛋「探班」，一現身球場就有許多熟識的巨人隊球員、教練認出他，姜建銘表示，今天主要就是來打招呼，跟每個隊友感情都很好、也很懷念，看到很多過去的教練和球團工作人員、長官，彼此詢問近況寒暄。

姜建銘今年接下台灣業餘全越運動棒球隊總教練，他表示，當總教練最困難的點就是比賽過程中投手調度，如果有機會，也想跟巨人隊的總教練阿部慎之助交流取經。

姜建銘受邀開球，他表示這是很榮譽的事情，懷著感恩的心情，回憶球員生涯2005年加入巨人隊、展開職棒生涯，2008年結束旅日。

姜建銘說，今年適逢巨人成軍90週年，可以參與見證，有回到初心的感覺，這樣的交流賽、又是在台灣首座巨蛋球場，對台灣棒球來說也算跨出一大步，也希望台灣棒球發展越來越好，能向世界跨出一大步。（編輯：龍柏安）1130301